«Yo no funé a nadie»: Camilisima se defiende luego de ser vista con Sebastián Ramírez

El pasado sábado, las redes sociales se vieron revolucionadas tras la sorpresiva aparición pública de Sebastián Ramírez. El ex participante de Gran Hermano, estaba en compañía de su ex pareja, la influencer Camilisima, desencadenando una ola de críticas por parte de los usuarios.

Recordemos que hace algunas semanas, Ramírez fue detenido por denuncias de maltrato hacia su entonces pareja, Catalina Gaete. Tras este incidente, el ex chico reality optó por cerrar sus redes sociales y mantenerse alejado de la atención pública.

Ahora, semanas más tarde de lo ocurrido, se le vio en el festival Lollapalooza. Lo que sorprendió a todos, pues estaba junto a la periodista Camila Campos, su ex pareja, por lo que no pasó desapercibido.

Camilisima reacciona a las críticas

Luego de que una foto de ambos se viralizara el pasado sábado 16 de marzo, las redes de la influencer no tardaron en llenarse de críticas. Muchos catalogaron a Camilisima de hipócrita y doble estándar.

Ante la supuesta reconciliación de ambos, muchos usuarios le sacaron en cara lo que ella hizo en contra de Ramírez. Recordemos que a finales del año pasado Camilla había arremetido por Instagram en contra de él.

Ante las críticas recibidas, Camilisima respondió con una publicación en su Instagram. En estas defendía su postura y hacía un llamado a la responsabilidad en el juicio hacia las personas.

«Como en todo y desde siempre, los límites los pongo yo y no seguiré permitiendo que se me insulte y garabatee. Nadie es dueño de la verdad. Y lo más importante: tarde o temprano esta siempre triunfa», escribió.

En sus declaraciones, Camilisima expresó que no permitirá insultos ni acoso hacia su persona, afirmando que ella misma establece sus límites. Además, hizo hincapié en que no funó a nadie, sino que simplemente aclaró información falsa.

«Yo no funé a nadie, yo aclaré información falsa. El origen de la “funa” está totalmente desvirtuado. Yo no me expondría con una persona de la manera en la que todos están pensando», aseguró respecto a Sebastián Ramírez .

«Y es curioso, porque en el festival nos rodeamos de cariño, de personas que realmente dan la cara y no se esconden detrás de un celular a molestar a nadie», agregó en la publicación.

Asimismo, destacó la importancia de no juzgar a las personas sin tener todos los detalles y resaltó el valor de la verdad frente a los rumores malintencionados.

«Sean responsables a la hora de juzgar. Hacen mucho daño con sus mensajes y es lamentable por ustedes, no por mi», finalizó.