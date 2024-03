«Me dan ganas de llorar»: Monserrat Álvarez se sincera sobre duras crítica que recibe de parte de televidentes

La reconocida periodista, Monserrat Álvarez, fue la invitada en el reciente capítulo programa online de Pamela Díaz. En el espacio se sinceró respecto a las dificultades que ha sobrellevado como animadora del matinal.

Durante la tarde de este domingo 17 de marzo, La fiera compartió en su canal de Youtube un nuevo capítulo de “Sin editar”. Durante la entrevista, Monserrat Álvarez entregó algunos detalles sobre los efectos que ha tenido su vida profesional en lo personal.

En ese contexto, Pamela Díaz le cuestionó sobre la opinión de los televidentes en cuanto a su desempeño en el matinal junto a Julio Cesar. Aquí Monserrat Álvarez, confesó lo difícil que puede llegar a ser enfrentarse a un público tan amplio como el de la televisión.

Monserrat Álvarez habla de las críticas por su trabajo

La Fiera le preguntó directamente a la animadora cómo pensaba que la gente la veía a ella. Cuestionando además si revisaba redes sociales para saber lo que decían, a lo que Monserrat respondió de manera afirmativa.

En ese momento fue que señaló que durante el año 2019, cuando fue el estallido social, las redes sociales se llenaban de malos comentarios en su contra.

«Me decían cosas super pesadas. Me decían ‘facha, no sé qué, que el pueblo y la huea’. Ahora me dicen ‘comunista de mierda’. ¡Te lo juro! Me dice: ‘zurda, izquierdosa’”, aseguró la periodista de Chilevisión.

«En el estallido fue heavy, porque a mí me insultaron ene en la calle», confesó provocando gran sorpresa en Pamela.

«Nunca me voy a olvidar, iba un papá con su hija, yo caminando a una cuadra de mi casa. Iba un cabro joven con una niñita. El gallo espera que pasemos, estábamos uno al lado del otro, pasamos y me dice: ‘¡Vendida de mierda!’. Yo iba solita por la vereda”, relató.

Ante esto La Fiera le preguntó si le había respondido de vuelta, pero Monserrat asegura que no tuvo el instinto de responder .»Me congelo, no tengo la cuestión de (responder enojada), yo no soy así. Me quedo como congelada«, señaló Monserrat Álvarez.

La conductora de «Contigo en la Mañana», comentó que esa no había sido la única instancia. Posteriormente confesó que fue encarada por una persona en el Mall Casa Costanera.

«Iba a hacerme las uñas, iba también solita en la escalera mecánica y me dice una señora: ‘¡Comunista de mierda! ¡¿Qué haces en este mall?!’… Me fui del mall», aseguró el rostro de Chilevisión.

Pamela le aconsejo responder de vuelta, pero siempre con el respeto que corresponde. «Es tan desconcertante que me paralicé. Si me tiran la mala onda, no soy achorada«, confesó Álvarez. «A mí cuando me insultan, me dan ganas de llorar», agregó finalmente.