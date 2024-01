Al más puro estilo de «Si veo a tu mamá»: ¿Kendall Jenner y Bad Bunny volvieron en Año Nuevo?

Kendall Jenner y Bad Bunny nos dieron una sorpresa tremenda a mediados de diciembre, cuando una fuente cercana a la pareja reveló que ya no estaban juntos.

El romance entre ambas celebridades se había robado la atención del mundo, pues siempre se les veía muy animados y cariñosos en sus apariciones en público. Previamente, incluso una fuente cercana había indicado que “Kendall recientemente comenzó a salir con él. Le gusta y se está divirtiendo”. Al menos así lo fue durante los meses que estuvieron juntos.

Fue la revista People la que se encargó en ese momento de entregar los casi nulos detalles de la ruptura. Esto debido a que tanto el cantante como Jenner, además del Clan Kardashian, hicieron silencio ante el hecho y se abstuvieron de mencionarlo.

Carreteando juntos en Año Nuevo

Nuevamente, es una fuente cercana la que reveló el chisme sobre lo que ocurre entre la supermodelo y el cantante puertorriqueño. TMZ, un medio estadounidense, fue el que paso la voz sobre como la ex pareja se reunió durante las fiestas de cierre de año. Según los detalles entregados por el sitio, estos estuvieron juntos en el Caribe, específicamente en Barbados.

Se debe recordar que ambos famosos tienen un grupo de amigos en común, el cual tiende a reunirse de manera constante. Se especula que fueron estos los que organizaron el paseo que juntó a los ex pololos. Hay que destacar que entre dichas amistades se encuentra la pareja que los reunió en primer lugar, Justin y Hailey Bieber, quienes desde el primer instante actuaron como los casamenteros de Kendall Jenner y Bad Bunny.

De hecho, fue gracias a uno de los amigos de Kendall que quedó al descubierto que Bad Bunny se encontraba carreteando con el grupo. Esto debido a que subió a sus historias un video donde se ven los fuegos artificiales de Año Nuevo, y de fondo al cantante desearles a todos un «¡Feliz Año Nuevo!». Se debe destacar que posteriormente el clip fue eliminado.

Si bien la reciente reunión dejó sorprendidos a los fanáticos y haters de la pareja, la fuente que hablo sobre ellos mencionó que no han vuelto a estar juntos oficialmente. Sin embargo, no descarta que ello pueda ocurrir, aun cuando durante el viaje no se vieron intensiones románticas entre ellos.