Top Chef VIP: La publicación de Gianella Marengo que causó polémica tras la final del programa

Top Chef VIP llegó a su fin, y Chilevisión sacó cuentas alegres con el programa gastronómico que pone a prueba a las celebridades ante los retos y actividades culinarias.

En la jornada de ayer, miércoles 20 de marzo, se vivió la gran final del espacio televisivo, donde los tres finalistas tuvieron que enfrentarse para llevarse los $30 millones a casa.

Cabe recordar, que los participantes que quedaban en competencia eran Belén Mora, Alonso Quintero y Gianella Marengo. Sin embargo fue la ex Morandé con Compañía la elegido por el jurado como la nueva Top Chef.

Los participantes tenían que preparar un menú de tres tiempos, donde la comediante deleitó a los jueces Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast con sus platos que representaban un recorrido por la Región de Magallanes.

A pesar de la celebración que se formó tras el anuncio de Mora como la ganadora, el capítulo no quedó exento de polémicas.

Las felicitaciones de Gianella Marengo a Belén Mora

Durante su estadía en el programa, Marengo fue de las participantes más criticadas por su actuar, generando diversas comentarios en redes sociales.

Mediante las historias en su cuenta de Instagram, la exchica reality publicó una imagen felicitando a Belén Mora por ser la nueva Top Chef.

«Felicitaciones, súper bien ganado. Te lo mereces», indicó la tercer lugar del espacio televisivo.

A pesar de esto, el medio de farándula Infama subió la misma imagen a sus historias, en respuesta de un seguidor, quien le comentó: «Las felicitaciones de cortesía de GiaMarengo a Belén quedó picá picá!!!».

Ante esta respuesta, muchos cibernautas estuvieron de acuerdo con quien comentó, en cuanto a que no creen que las felicitaciones de Marengo sean genuinas.

El mensaje de Gianella Marengo post Top Chef VIP

La modelo realizó una reflexión en su cuenta de Instagram, señalando que «no soy muy buena para esto, pero de alguna forma quiero dejar plasmado en este post parte de lo que fue esta tremenda experiencia que tuve la suerte de vivir hasta el final».

“Lo primero es agradecer a Chilevisión por haber pensado en mí para este tremendo proyecto. Agradecer al equipazo que tienen porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible, créanme que he trabajado en hartos programas, muchos de competencias y debo decir que este equipo lo voy a recordar siempre», agregó.

«Para mí era un sueño, de verdad un sueño estar en un programa así y haber llegado a la final fue un tremendo check list en mi vida. Me siento realizada sí, me siento bkn sí, me siento la raja sí. Gracias», cerró.