«Nunca me has tenido buena»: participante de Top Chef VIP se va en picada contra Sergi Arola

No cabe duda que Top Chef VIP está en el foco noticioso este año. El programa culinario de Chilevisión, donde los famosos se ponen a prueba frente a los más complejos retos y actividades gastronómicas, está atravesando su recta final.

Debido a la exigencia del jurado, cada semana son menos los integrantes que quedan en competencia, y por ello suceden encontrones o peleas en la cocina. En este contexto, una de las participantes se fue en picada contra uno de los jurados.

Nos referimos a Gianella Marengo, quien al escuchar la devolución de Sergi Arola fue clara con su mensaje.

¿Por qué se enojó Gianella Marengo en Top Chef VIP?

Al presentar su plato para que el jurado lo evaluara, la exchica reality indicó que para su elaboración «la inventé recién, se me ocurrió». Además, señaló que se inspiró en un destacado chef a nivel mundial.

En general, la preparación de Marengo fue muy bien evaluada. Por un lado, Fernanda Fuentes comentó que «le dio su toque». Posteriormente, era el turno de Sergi Arola.

El español indicó que «está muy bien, el punto del huevo está impecable. Quizá, lo que no me convence tanto es la tártara, porque te quedó un poco compacto el relleno, eso es lo único, pero está muy rico».

Tras escuchar este mensaje, la ex Pelotón no titubeó y le envió un mensaje al cocinero mediante las cámaras del espacio.

«Sergi, eres un barrero, eso es lo que pasa. Nunca me has tenido buena. En ningún capítulo me has dicho algo bueno, en ninguno», recalcó Gianella.

Después, quedó la duda de saber en quién se había inspirado Marengo para realizar su plato. Y, no tuvo problemas en revelar que fue en Gordon Ramsey, chef que ganó fama en TV por programas como Kitchen Nightmare y Hell’s Kitchen.