«Yo era más conocida que mi marido»: Daniela Aránguiz y Gabrieli Moreira viven dura pelea en Tierra Brava

En el capítulo de este miércoles de Tierra Brava, se vivió un tenso momento entre Daniela Aránguiz y Gabrieli Moreira, el que comenzó por la limpieza de la habitación de la hacienda y que terminó con las dos sacándose todos los cahuines.

Resulta que mientras la chilena limpiaba la casa, su compañera entró para cambiarse de ropa. «El baño no se pisa hasta que se seque», le reclamó Daniela, y cuando salió la retó por no limpiar cuando dejó sucio con sus pies.

«Yo todas las noches limpio la cocina y no le digo a nadie. No me digas lo que tengo que hacer, no soy tu hija», se justificó la brasileña. «Cochina de m… No te entiendo, habla bien», le respondió Daniela Aránguiz, sin dejar de barrer.

Luego de volver a trapear donde Gabrieli dejó sucio con sus pies, en venganza, la chilena tomó basura y la barrió para dejarla al lado de la cama donde duerme la brasileña. Un rato después, Gabrieli se percató de lo que hizo Daniela y tiró basura a los pies de la cama de Aránguiz.

Al regresar Daniela, la chiquilla le contó lo que hizo y ambas se pusieron a discutir. «Cuando te vayas a acostar vas a ver, va a estar adentro de tu cama», la amenazó Daniela, y Luis Mateucci intervino.

«Primero limpia y después nos hacemos los locos, porque si hay alguien que limpia, es la Dany. Es la única, nadie más lo hace, yo no te vi limpiar nunca, no son capaces ni de armar una cama. No tocaste la escoba desde que llegaste», la increpó el argentino.

«Me dejaron suciedad al lado de mi cama. Nadie me va a tratar así, ni aquí ni en la China», reclamó la brasileña, enfadada, y siguió peleando con Mateucci.

Daniela Aránguiz y Gabrieli se sacan los trapitos al sol

Cuando le preguntaron a Daniela Aránguiz lo que había pasado, la influencer les aseguró a todos que no tiró basura al lado de la cama de Gabrieli, sino que solo no limpió esa parte. «Voy a sacar la caca de las vacas y se la voy a echar en la cama».

Una vez terminada la pelea, Daniela siguió mofándose de Gabrieli, diciéndole que va a ser la próxima eliminada y que no va a poder entrar a Chile siguiendo a Fabio porque todos la van a odiar. Cuando la brasileña le respondió que al menos ella no se casó con un futbolista para hacerse conocida, Daniela dijo algo curioso.

«Él se hizo famoso por mí, yo era más conocida que mi marido. Tú en cambio le cag… la carrera al Fabio entrando aquí, él era el galán de Chile. Pero tranquila, que ahora va para Chile y se las va a comer a todas sin ti», le aseguró Daniela.

Gabrieli se mostró dolida por la pelea y lo conversó con Fabio. «Para que sepas dónde estás metida. Pero que no te afecte, nena. Que no te vean agresiva porque se van a ir todas contra ti», le aconsejó el español.