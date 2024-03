Oriana Marzoli por molestia de Daniela Aránguiz tras mensaje a Luis Mateucci: «Es el efecto que causo»

La jornada de este martes se confirmó a una nueva participante para ¿Ganar o Servir?, pues luego de varios rumores. Es oficial que Oriana Marzoli vuelve a los realities chilenos, de la mano de la mano del nuevo programa de Canal 13.

Sobre su próxima llegada, afirmó que «me hace una ilusión enorme volver, Chile es un país que me abrió los brazos y me hizo hacer y ganar uno de los mejores realities de mi vida, ‘¿Volverías con tu ex?’, porque lo gané. Yo he sido muy polémica en Chile, pero ahora he visto que la gente está deseando verme, muy motivada, tal como yo lo estoy. Me muero por hacer las competencias de nuevo, es una de las cosas más espectaculares que tienen los realities en Chile».

Eso si, hay que recordar que hace no mucho, Oriana Marzoli tuvo una inesperada pequeña participación en ‘Tierra Brava’. Donde le envió un mensaje ni más ni menos que a su expareja, Luis Mateucci, quien estaba en el encierro junto a su actual polola, Daniela Aránguiz.

Resulta que la española apareció en un video, donde simplemente dijo: «Hola chicos, bueno esta es una pregunta para mi queridísimo ex… Luis Mateucci», lo que molestó bastante a Daniela, quien incluso le dijo a su amorcito: «Es ridícula la hueá… me da vergüenza estar en el triángulo de chicos realities».

Oriana Marzoli y la molestia de Daniela Aránguiz

Es en este contexto que, tras el anuncio de su llegada a ¿Ganar o Servir?, donde le preguntaron por el enojo que generó su saludo en Daniela Aránguiz. Frente a lo cual, no dudó en dedicar unas particulares palabras.

«No esperaba que mi saludo fuera tan mal recibido de parte de su novia. Es el efecto que causo en las mujeres, yo no sé qué hago», señaló Oriana Marzoli, sin guardarse nada.