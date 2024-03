Pamela Díaz debió ser atendida tras prueba en Tierra Brava: «Me empecé a ahogar»

La noche de este martes, en un nuevo capítulo de Tierra Brava, se vivió una nueva competencia por equipos, en la cual resultaron como perdedores los rojos, entre los cuales saldrá un nuevo eliminado.

En este contexto, Karla Constant le comunicó a Fabio Agostini que esta semana le toca nominar a dos miembros de su equipo. Al respecto, tanto Chama como Nico, ambos considerando que la derrota fue por su causa, se ofrecieron para ser nominados. “Fue lejos mi peor participación en el reality y no me parece justo que se vaya otro compañero nominado”, reconoció Solabarrieta

La discusión entre Pamela Díaz y Botota Fox

Botota también se ofreció de inmediato para ser la primera nominada por no haber competido, e incluso propuso que la segunda nominada fuera Chama, pero Fabio se negó. Ante su insistencia, Pamela le pidió que dejara de reclamar. “¡No te metas!”, le dijo, molesta, Botota. “Me voy a meter cuando yo quiero. Si te lo digo es porque te quiero, así que corta la w…”, le reprochó La Fiera.

Finalmente, Fabio nominó a Nico y a Dani Castro. Tras la decisión, Chama lloró amargamente. “Me siento mal porque yo sé que algunos preferían que me nominaran a mí. Sé que fallé, pero eso significa que quieren que yo me vaya, y no les importa cómo me puedo sentir. Me siento mal y me lo dicen personas que aprecio”, se lamentó, apuntando a que Botota dijo abiertamente que ella debería irse nominada.

Botota se defendió, y cuando Pamela intentó que se callara, el transformista volvió a trenzarse en una discusión con La Fiera. “Pamela, llevas aquí tres días, aquí nadie es protagonista”, le reclamó. Luego, al regresar a la casa, Botota y Pamela siguieron peleando.

Adicionalmente, después de la competencia, Pamela Díaz salió por un rato del campo de juegos porque le dieron náuseas. Después de ser revisada por el equipo médico, regresó. Más tarde, Díaz le confesó a Arturo que estuvo a punto de desmayarse. “No podía respirar, me empecé a ahogar. Lo empecé a ver todo amarillo. Vengo muy estresada, no paré de entrenar ni de trabajar”, reveló.