Filtran que Pamela Díaz habría hecho supuesta escena de celos a Jean Philippe Cretton

Sin duda que Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión chilena, por lo mismo que muchos no se podían creer el término de su relación tras más de cuatro años juntos.

Es más, luego de que se especulara de una posible infidelidad por parte del periodista, La Fiera no dudó en salir a defenderlo con todo en sus comentarios de Instagram. «Todo lo que dices es verdad, fue una relación la raja, donde aprendimos mucho y lo pasamos bacan. Fuiste mi mejor panorama. Te deseo hoy y siempre lo mejor. Siempre vas a contar conmigo. Sigue siendo tu Jeanfeliiiiiiz».

Tras esto, es que con el paso del tiempo se han conocido más detalles del quiebre entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, tal como ocurrió recientemente en ‘Que te lo digo’, donde contaron una particular situación que habrían vivido.

El ataque de celos de Pamela Díaz

De acuerdo a lo comentado por Sergio Rojas en el espacio de Zona Latina, a la animadora no le habría gustado la relación de amistad que formó su entonces amorcito con una compañera de trabajo de Chilevisión.

Estamos hablando de ni más ni menos que de Millaray Viera, con quien compartió en la animación de ‘Yo Soy’, formando de inmediato una muy buena onda. Contexto en el que Pamela Díaz se habría molestado por una acción en particular.

«Una vez le llegaron o él llevó a la casa, no me acuerdo, unos chocolates que le había regalado la Millaray y la Pamela los agarró y los botó, si era brava mi tía», comenzó señalando el periodista de farándula, agregando que no había quedado nada contenta.

Siguiendo por esta línea, mencionó que «y el otro, que era bien aguas tibias, ahí quedó», dando a entender que Jean Philippe Cretton no le habría reclamado.