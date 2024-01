¿Por qué Oriana Marzoli apareció de imprevisto en Tierra Brava?

En el adelanto del nuevo capítulo de Tierra Brava, se mostró que viene un momento que sin duda dejará la grande en el encierro, pues veremos ni más ni menos que a Oriana Marzoli, quien complicará la relación de Luis Mateucci y Daniela Aránguiz.

Aunque la participación de la venezolana-española no se hizo en vivo, sino que a través de un video que se mostró durante una actividad, en la que los participantes debían responder si o no al ser puestos en diferentes escenarios hipotéticos.

Y al primero que le tocó contestar fue a Luis Mateucci, luego que le consultaran: «Supongamos que estás locamente enamorado de Daniela Aránguiz y un día llegan pruebas contundentes de que ella tuvo un remember con un ex, ¿perdonarías esta infidelidad?». A lo que respondió con un «sí, pero con venganza».

La participación de Oriana Marzoli en Tierra Brava

En ese momento es que apareció en pantalla Oriana Marzoli, quien simplemente dijo: «Hola chicos, bueno esta es una pregunta para mi queridísimo ex… Luis Mateucci».

Y aunque en el adelanto del reality de Canal 13 no se mostró la pregunta que hizo la polémica ex chica reality, al parecer esta situación no le gustó mucho a Daniela Aránguiz, quien terminó bastante enojada.

Resulta que el argentino le dijo a su amorcito si acaso «¿Te quedaste picada?», frente a lo que la influencer le dijo: «Te pregunté si aún sentías algo».

«Sólo cariño» lanzó Luis Mateucci, lo que todo parece indicar no le dio mucha confianza a Daniela Aránguiz. «Es ridícula la hueá… me da vergüenza estar en el triángulo de chicos realities», le respondió sin pelos en la lengua.