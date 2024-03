«Basta del morbo»: Jean Paul Pineda furia tras las primeras palabras de Faloon Larraguibel

A 10 días de la fuerte agresión que sufrió Faloon Larraguibel por parte de su exesposo Jean Paul Pineda, la animadora decidió volver a su rol en ‘Sabores’, matinal de Zona Latina, este lunes recién pasado.

En el programa, la chiquilla rompió el silencio de lo que vivió tras la compleja situación. «Han sido días súper duros, tratando de apoyarme en mi familia. Ellos simplemente han estado, más que preguntar. Al final, ¿para qué hablar de hechos, si ya se sabe todo lo que pasé?».

«A una mujer golpeada le da vergüenza hablarlo, cosa que no debería ser así, porque yo no fui la culpable», es parte de lo que mencionó Faloon Larraguibel en su primera entrevista.

Es en este contexto que, en ‘Que te lo digo’, programa del mismo canal, Sergio Rojas reveló que conversó con Jean Paul Pineda a través de redes sociales sobre estas declaraciones, tras lo cual terminó bloqueado por el futbolista.

¿Qué dijo sobre la entrevista de Faloon Larraguibel?

Para comenzar, le escribió al periodista que «los testimonios y lo que se hable será con ella, entiendan y dejen de dar noticias entre nosotros, por favor ya es mucho, basta».

«Necesitamos estar en paz, ya basta de la prensa. Basta del morbo, dejen en paz todo, son compañeros de ella», continuó indicando Jean Paul Pineda de acuerdo a lo comentado por Sergio Rojas en el espacio de farándula.

Por último, el deportista indicó que «mi idea no era salir nuevamente por lo que hablamos, al final, siguen dejándome mal. Lo que trato de decir es que al final de todo, entre nosotros dos trataremos de buscar el perdón y todo lo que nos pasó. No como lo pintan ahí que solo el título fue ‘la perdonó’. Es lógico que así no era lo que hablamos, en fin».