José Luis Repenning reveló inédito detalle de Priscilla Vargas y Michelle Adam en Tu Día

Tu Día, el matinal de Canal 13 ha marcado altos puntos de rating en cada jornada, y esto se debe a la gran complicidad entre los integrantes del panel. En esta ocasión, durante la mañana, se vivió un divertido momento en el espacio.

En el inicio de este lunes, ocurrió una singular situación protagonizada por el periodista José Luis Repenning. El comunicador «echó al agua» a sus compañeras de labores Priscilla Vargas y Michelle Adam.

El hecho partió cuando Priscilla, quien viene de ser parte del jurado del Festival de Viña del Mar, indicó que «a Michelle la saludé y no me pescó, porque estaba metida en su celular, revisando el pronóstico del tiempo».

Ante esta acusación, Michelle explicó que «sí, es que estaba viendo algo muy importante». Además, agregó que «te fui a saludar al camarín en la mañana, y no me pescaste», acusándola de pagarle con la misma moneda.

Vargas se sorprendió por lo que dijo Adam, y preguntó extrañada: «¿No te vi?, ¿entraste?». Esto no quedó acá, ya que la meteoróloga indicó que «es que tú pasaste, no me viste».

La graciosa acusación de José Luis Repenning en Tu Día

Ante este intercambio de preguntas y respuestas, el animador de Canal 13 no dudó y aprovechó la situación para bromear a sus compañeras del matinal.

Cuando estaban conversando, José Luis comentó que «¿Sabes por qué pasa? A las dos las ven regias, estupendas, peinadas, maquilladas», adulándolas y tirándoles puros piropos antes de iniciar su chiste.

Y, en medio de la expectación de sus colegas, entre risas concluyó: «Pero llegan en la mañana así, como escondidas con la cartera para que nadie las vea. Con cara de tuto, con el pelo mojado».