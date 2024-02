«La Fiera es La Fiera»: Jhonatan Mujica se sincera sobre su relación con Pamela Díaz

Durante la tarde de hoy, 16 de febrero, nos visitó en la Número Uno, Jhonatan Mujica, modelo y exparticipante de Tierra Brava. El exchico reality nos comentó sobre su paso en el programa de Canal 13.

Además, se sinceró sobre quiénes les cayó mejor y peor, cómo terminó su relación con Pamela Díaz y en que parada está con Botota Fox.

¿Con quién se llevó mejor y peor dentro del encierro?

El modelo no tuvo problemas para responder esta pregunta, y señaló que «yo encuentro que me llevé mejor con Guarén. Ninguno de los dos somos personas que nos tomamos las cosas personales y somos livianos de sangre».

Por otro lado, sobre la persona con la que peor se llevó, indicó que «y el peor, más que nada por los temas que igual se vieron en el reality, porque no es que nos llevamos mal afuera ni tengamos bronca. Pero, con Botota fue el quiebre más grande. La pelea fue por discusiones externas del reality, y eso ya me hizo un quiebre bastante importante».

¿Actualmente existe alguna posibilidad de reconciliarse con Botota Fox?

En relación a la pregunta anterior, el ex Tierra Brava mencionó que «para hablar de reconciliación tiene que haber un problema, y yo con Botota no tengo ningún tipo de problema. No terminamos en mala, tampoco en buena, terminamos en un estado neutro».

«Y, yo no diría reconciliación, pero sí la disponibilidad de conversar las cosas y hablarlas bien, siempre. No me considero una persona rencorosa, entonces oportunidades siempre doy», agregó.

¿Cómo quedó su relación con Pamela Díaz?

No es secreto que Jhonatan Mujica tuvo una relación muy cercana con Díaz. Por eso, le quisimos preguntar sobre este vínculo, a lo que el modelo nos indicó que «con la negrita siempre nos hemos llevado bien. Desde que salimos del reality nos hemos visto un par de veces, hemos carreteado y nos hemos divertido. Entonces, obviamente, estamos generando la amistad poco a poco, pero nos llevamos muy bien. Solo que La Fiera es La Fiera, y siempre está muy ocupada».

«Entonces, no conectamos muy bien en los tiempos, pero ya se dará el tiempo que nos conectemos y así la amistad se va a dar mucho mejor», cerró Mujica.