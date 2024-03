¿Qué pasó con Luis Mateucci? Daniela Aránguiz sorprende con cariñosos videos junto a desconocido chiquillo

Sin duda que la relación entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci se convirtió en una de las más comentadas en el mundo del espectáculo, pues comenzaron a salir justo tras su separación de Jorge Valdivia, pasando por varios altos y bajos.

Es más, la influencer decidió terminar su romance a días de que el argentino ingresara a Tierra Brava. Pero al poco tiempo ella misma se sumó al reality, donde luego de un par de conversaciones retomaron su romance, donde se les veía más que juntitos.

Aunque la cosa volvió a ponerse en duda, esto a raíz de que Luis Mateucci está confirmado para el nuevo espacio de telerrealidad de Canal 13, donde señaló que «la idea de mi parte es no entrar peleado con ella antes de entrar, porque la amo, pero ella no quiere que yo entre siendo su novio, para no hacerla sufrir tanto. Estamos decidiéndolo todavía, no lo tenemos claro. De todos modos son los sentimientos de ella los que están en juego, entonces haremos lo que ella diga al final».

Es en este contexto que, durante las últimas horas, los seguidores de Daniela Aránguiz se mostraron más que sorprendidos, luego de que la chiquilla subiera a sus historias de Instagram, una serie de videos en los que se le ve más que acaramelada con un misterioso galán.

¿Con quién andaba Daniela Aránguiz?

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, a través de un registro en sus redes sociales, la ex ‘Mekano’ mostró que José, el desconocido galán, la fue a buscar en auto: «Me vinieron a buscar en un autón… Me encanta ¡rico! El Jose es el mejor de los mejores. No podíamos sólo ir a almorzar».

Aunque luego de otros videos en los que se les veía almorzando, Daniela Aránguiz decidió terminar con el misterio, confesando que se trata de un amigo dentista. «Sí, enójense. Es una atención exclusiva sólo para mi, porque está de vacaciones. Lo traje engañado. Primero lo invitan a almorzar, se lo engrupen un rato y después ‘oye amigo…’, no mentira».