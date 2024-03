«Igual lo que sí me da miedo…»: Naya Fácil revela nuevos detalles sobre su ingreso al reality tras reunión con Canal 13

Desde hace varias semanas se viene poniendo en duda la participación de Naya Fácil en el nuevo reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?», estelar que remplazará a Tierra Brava. Si bien la influencer tiene el contrato firmado para asistir, profesionales de la salud le han dicho que no debería hacerlo. No solo eso, la causal policial en su contra también podría detener su llegada a la pantalla chica.

Debemos recordar que la semana pasada la chiquilla reveló haber recibido su diagnóstico, y si bien no expuso los detales de este, sí mostró las indicaciones de su psicóloga. De hecho, fue esta última la que indicó que la Embajadora del Festival de Viña 2024 «no está en condiciones psicológicas aptas para entrar al reality ni someterse a un encierro».

Sin embargo, y pese a las múltiples razones que podrían detener el ingreso de la influencer al programa de telerrealidad, durante esta mañana reveló en sus historias que fue hablar sobre el tema con los productores de Canal 13.

¿Naya Fácil se sumará al reality?

«Y la pregunta del millón es esa ¿entra Naya fácil, o sea yo, al Reality o no?«, cuestionó la chiquilla a sus seguidores. En la misma añadió que «buena pregunta ni yo lo sé».

Posteriormente, la Embajadora de Viña destacó que el canal ha sido bastante amable, que le han brindado ayuda, pero que aún no hay nada seguro sobre su presencia en el programa. En el mismo contexto, comenzó a detallar las inquietudes que siente en caso de tener que ingresar a ¿Ganar o Servir?, y que cosas la hacen sentirse segura.

«Lo único que no me da como miedo del reality en verdad es que ustedes me han visto en todas mis facetas», afirmó Naya Fácil.

«No sé (me han visto) cura, culia, toma, comiendo, enojada, triste, llorando. No sé, me han visto todas las facetas que yo tengo», detalló con diversión.

«Es lo único que no me da miedo al entrar al reality», destacó la influencer.

Las inquietudes de Naya Fácil sobre entrar a ¿Ganar o Servir?

Sin embargo, en la misma indicó que «igual lo que sí me da miedo, a la entrada, es convivir con más gente». Posteriormente, reveló que ello se debe a que estará en la obligación de «entrar a sociabilizar con gente».

No solo eso, la chiquilla le recordó a sus seguidores que se le dificulta sociabilizar en algunas ocasiones, y que además ella es «floja» en su día a día. Cosa que podría complicar las dinámicas con sus futuros compañeros.

No obstante, añadió que su mayor deseo es que «quiero ir a reír. Voy a pasarla bien».

«Mi vida ya es un caos afuera, lo que menos quiero es atado dentro», confesó buscando finalizar el tema. Sin embargo, en la misma destacó que «bueno, pero si me buscan yo voy a responder».