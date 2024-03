Mujer descubre infidelidad de su esposo: Lo pilló en un auto teniendo relaciones con su amante

Las redes sociales nos han permitido acceder a diferente clase de imágenes y videos, y muchos de ellos son tan chistosos o impactantes que se logran hacer viral. Sobre todo los actos de infidelidad.

En este contexto, recientemente se viralizó, a través de redes sociales, el video donde una mujer en Honduras encuentra a su marido siéndole infiel con su amante.

Cabe destacar, que la mujer ya tenía sospechas de que algo no andaba bien. Por lo tanto, un día decidió seguir a su esposo, y lo pilló junto a su amante teniendo relaciones sexuales en un vehículo.

La mujer siguió al hombre, y cuando estaba cerca de él comenzó a grabar toda la situación. La engañada no se guardó nada y les dijo de todo al infiel y a la «patas negras».

¿Qué se dijeron?

La mujer partió diciendo que «así te quería encontrar maldito degenerado. ¿No te da vergüenza, no te da vergüenza? Asquerosos enseñan la cara degenerada. Una niña anda haciendo esto, con una niña anda Jairo».

«Enseña la cara degenerada, yo te voy a denunciar por sinvergüenza. Así te quería encontrar, sabía que me iba a llegar el día. ¿Qué tenés que decirme de la niña, quien está sin zapatos, sin calzoncito?», agregó.

El hombre salió velozmente del automóvil para no salir en la cámara, pero lo que impactó a todos fue que mantenía relaciones con una menor de edad.

La otra involucrada, quien estaba semidesnuda en el auto, comentó: «Soy menor, soy una niña, señora, por favor respéteme, señora, si sube esto a redes, la voy a denunciar».

Pero no quedó ahí, ya que la niña agregó que «su esposo me busca, suélteme, usted no tiene derecho a agarrarme así».

Sin embargo, a la mujer poco le importó, porque siguió grabando el momento e insultando a los protagonistas, diciendo: «Qué asquerosos» y «son unos sinvergüenzas».