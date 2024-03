¡De impacto! Filtran nuevos detalles de la salida de Canal 13 de Tonka Tomicic y en qué está

El pasado 29 de febrero, desde Canal 13 confirmaron la salida de Tonka Tomicic luego de 14 años siendo uno de los rostros más importantes de la estación, pero que en el último tiempo se encontraba completamente alejada de las pantallas.

Hay que recordar que el último proyecto de la animadora fue ‘Échale la culpa a Viña’, programa satélite del Festival de Viña, en febrero del 2023, momento en el que desapareció completamente de la televisión y sin ningún proyecto entre manos.

Es en este contexto que, tras varios días, Ricardo Cantín, ex figura televisiva y cercano de Tonka Tomicic, contó detalles de esta situación en ‘Que te lo digo’, luego de encontrarse con ella en el sur.

«Lo pasamos súper bien, afianzamos nuestra amistad. Anduvimos por varios sectores de la región. La vi contenta, feliz, tranquila, estupenda como siempre», comenzó relatando el periodista en el programa de Zona Latina.

Siguiendo por esta línea, no dudó en contar la firme y lanzar varios detalles de lo que pasó con la comentada salida de Tonka Tomicic en la es señal del angelito. «Tonka lo veía venir. Finalmente, fue ella la que tomó la decisión de no aceptar la oferta de Canal 13».

Los nuevos proyectos de Tonka Tomicic

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Cantín aprovechó de dar detalles de lo que se le viene a la animadora. «Tengo entendido que tiene otros proyectos, donde ella puede estar mejor, más libre, haciendo cosas que le gustan, y no tanto rato congelada».

«Yo no sé los detalles de esos proyectos, pedí que no me los contara para que resulten», cerró el comunicador sobre el futuro de Tonka Tomicic en televisión.