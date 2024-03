Manu González confesó la desagradable experiencia que vivió producto del consumo de una droga: «Para nunca más…»

En entrevista con Eduardo de la Iglesia, en «Todo va a estar bien», de Via X, el periodista español Manu González confesó la mala experiencia que tuvo al consumir drogas ilícitas.

El rostro de «Zona de estrellas» habló de su vida, y en un momento recordó algunas experiencias de su adolescencia, cuando en uno de sus viajes probó dos sustancias. «Yo era muy crío, tenía como 17, 18 añitos y yo nunca había probado el hachís, me sentó fatal, horrible», comentó, aclarando que esta experiencia fue cuando realizó el servicio militar en el norte de África.

Luego, se refirió a su experiencia con la cocaína, mencionando que la probó en el cumpleaños de un amigo cercano. «Se le ocurrió en vez de hacer una fiesta en su casa o una comida, llevar algo de tomar, algo para picotear, que era como un maní y cuatro papas, y de repente, en una mesa, tantos invitados, y tantas dobles rayas de cocaína».

Además, agregó que: «Eran dos para cada uno, y éramos como 14, 15 y había dos rayitas preparadas. En ese momento no se me había ni ocurrido. Llegué a pasarlo mal, fue una especie de angustia. No por nada yo nunca había probado las drogas y en ese momento era un poco más mayor, tenía 19, 20 años aproximadamente», prosiguió.

¿Cómo fue la experiencia de Manu González?

A lo que fue su experiencia, el periodista de espectáculos comentó que al ver como todos consumían, se quiso sentir parte de eso: «uno quiere ser como los demás, pero me daba una aprehensión extraña, no sé por qué. No había manera, a mí me sudaba el alma». Además, agregó que finalmente lo hizo debido a que la pareja de su amigo lo presionó para que aspirara.

«Lo único que sentí fue un amargor extraño en la garganta, y luego no sentí nada. Lo que sí me di cuenta es que al otro día no tenía resaca, pero no, para nunca más», fueron los dichos del comunicador, según consignó Publimetro.

No obstante, comentó que luego de ese suceso, tuvo problemas con sus amigos, que también se desenvolvían en medios de comunicación. «Para ellos, yo era una presencia incómoda porque todos se metían, menos yo».

Para concluir, reveló que él se encargaba de llevarlos a la casa luego de las fiestas, y que finalmente no lograba disfrutar: «Estaba muy agobiado, no lo pasaba bien».