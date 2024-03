La sorpresiva decisión de Anita Alvarado tras subir foto junto a su nuevo amor

A pesar de llevar un buen tiempo alejada de la televisión, Anita Alvarado sigue dejando la escoba entre sus seguidores de Instagram. Tal como ocurrió durante este lunes 11 de marzo, luego de compartir una publicación, en la que presenta por primera vez a su nuevo amorcito.

Resulta que cuando nadie se lo esperaba, la ex geisha chilena, subió una tierna postal abrazada junto a su pinche. «El amor me hace bien», es el mensaje que escribió para acompañar el registro que al poco tiempo supero los 26 mil me gusta.

Tanto es el éxito que alcanzó la publicación de Anita Alvarado, que incluso Eduardo Fuentes salió al baile, luego de dejar un comentario al notar un particular detalle sobre el físico del nuevo amorcito. «Los medios dedos del galán, eso sí», lanzó entre las risas del público.

Además de este curioso comentario, los seguidores de la influencer, no dudaron en llenarla de mensajes de apoyo por su nueva relación, asegurando que están más felices de que haya encontrado el amor nuevamente.

«Anita, que sea un amor perfecto y seas por siempre feliz»; «Con uno así, cualquiera po»; «ese bombón se escapó de la fábrica de chocolates» y «estupendo, ojalá sea alguien que te merezca», es parte de los comentarios que le dejaron.

La sorpresiva decisión de Anita Alvarado

Hay que mencionar que al poco tiempo de la publicación de Anita Alvarado, es que Cecilia Gutiérrez reveló los primeros detalles del galán que la acompañaba en la vendimia de Molina, como que su nombre es Pablo y trabaja como periodista.

Pero sin duda que lo que más llamó la atención, es que a las pocas horas de publicar la foto, decidió bajarla de su Instagram.