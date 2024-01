Anita Alvarado sube topless a Instagram y lo borra a los minutos: Estas son las razones tras el desnudo 

Durante los últimos días Anita Alvarado uso su Instagram para compartir con sus seguidores que se encuentra en la gala del vino en Osorno, donde ha podido compartir con los distintos expositores. Sin embargo, este domingo se robó la atención de todos por algo totalmente distinto.

La Geisha sorprendió a las redes sociales con una osada fotografía que duro apenas unos minutos arriba. Esto debido a que rápidamente fue eliminada por la propia chiquilla. Aunque en sus palabras, consiguió lo que quería, pues necesitaba hacer un escandaloso «llamado de atención a toda la gente que pone en el grito en el cielo al ver un cuerpo desnudo».

¿Qué dijo sobre su destape en redes sociales?

Según consigna Publimetro, la publicación fue un performance. El cual fue hecho como una respuesta a las constantes críticas que recibe por no usar sostén.

Cabe recalcar que Alvarado tenía planeado desde el principio que su desnudo durase tan solo un par de minutos en la plataforma. No obstante, no contaba con que sus seguidores le sacaran pantallazos y la viralizaran. Algo que no les fastidia, pues dijo que gracias a su «regalo» al público pudo aumentar el número de seguidores en su Instagram.

«Subí al altiro 4000 mil seguidores», afirmó.

«Todos se asustan con los pezones y se fijan por qué no uso sostenes», empezó la Geisha. En la misma añadió que «no le tengamos miedo a los cuerpos. Estamos puro hueando si se están fijando en los pezones».

«Felicito a la cibernauta. Yo cuando voy al extranjero me baño en topless. Este es mi cuerpo, aquí están los pechos. Es un regalo para los seguidores y la gente que se asusta con los pezones», declaró con seguridad.

En ese contexto hizo un llamado a que se normalicen los cuerpos. Destacando que «hay que hacer del cuerpo una forma normal. Por eso están las trancas».

«Si fuéramos más liberales no habría morbo. Después de los 50 años, cuando uno logra todo lo que quiere, déjenme ser. Yo soy así», cerró Anita Alvarado.