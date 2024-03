«Haría un trío, un cuarteto, de todo”: Pincoya sorprende con impactante confesión

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, ha estado en el foco público desde que estuvo en Gran Hermano, donde se caracterizó por tener una personalidad extrovertida y directa.

Incluso, dejó claro que no hacía un personaje para el reality, ya que en cada aparición que tuvo en televisión o en redes sociales se mostró de la misma forma.

Y, así lo demostró en una reciente entrevista que tuvo. La chilota estuvo de invitada en el programa Caja de Pandora, de La Red, donde habló de todo, desde su vida familiar hasta sus inclinaciones sexuales.

En este contexto comentó que «estamos en un mundo que está evolucionando, si uno no evoluciona, se queda en la antigüedad».

Incluso, recordó su beso con Fran Maira, diciendo que «me gustó el beso con la Fran y me volvería a besar con ella, a parte que ahora se postuló a Miss Chile». Con relación a esto, aseguró que a lo largo de su vida se ha besado tanto con hombres como con mujeres.

Además, se refirió a la fiesta en el Teatro Caupolicán, donde se le vio compartir con Naya Fácil. «Estábamos entre el baile, la euforia y nos dimos un beso, con otra amiga más, éramos tres (…) me besaría con tres y con cuatro al mismo tiempo», explicó.

El lado más íntimo de Pincoya

Con el transcurso del tiempo, la conversación se fue tornando más hot. «A esta edad, uno tiene que aprovechar de hacer de todo…si la vida es una. Haría un trío, un cuarteto, de todo», confesó la exchica reality.

Pero eso no es todo, ya que igual tuvo palabras para las personas más «cartuchas»: «La gente le pone color».

Finalmente, la Pinco se refirió a la idea de abrir su propio OnlyFans, señalando que «lo dije públicamente, me quiero hacer uno, pero primero me quiero enchular, me voy a hacer de nuevo. Mostraría todo».