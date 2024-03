Famoso rostro televisivo se lanza con todo en contra de Botota Fox y Pamela Díaz tras polémica con Naya Fácil 

Durante las últimas jornadas del Festival de Viña 2024, Naya Fácil y Botota Fox protagonizaron una polémica bastante grande. Esto debido a que, en una entrevista que realizaron junto a Pamela Díaz, la comediante comenzó a comportarse violentamente con la influencer.

Posteriormente, cuando la Embajadora del Festival de Viña se quejó en sus redes sociales sobre la incomodidad que sintió, la participante de Tierra Brava saltó violentamente en su contra. De hecho, esta se expresó diciendo «que lata la historia de la puta que le da lata todo y que de repente le va bien. Púdrete y sigue pifiando y deja la gente en paz».

Durante los siguientes días la comediante se hizo la desentendida sobre el tema, y se disculpó públicamente. No obstante, ello no la salvo de las críticas en redes sociales. Algo similar ocurrió con Pamela Díaz, quien confesó que solo le mando un mensaje a la chiquilla expresando su opinión sobre el tema.

Sin embargo, eso no es todo, pues con el pasar del tiempo más detalles sobre lo ocurrido siguen apareciendo. Además, unos cuantos rostros de la farándula se han pronunciado sobre la abusiva actitud de la transformista y la Fiera. De hecho, una de las figuras que salió en defensa de Naya Fácil es Isa Fernández, reconocida animadora de programas como ‘Invasión’ o ‘Tigritos’.

Pamela Díaz y Botota Fox son el problema

Según consigno Publimetro, la chiquilla no se guardó nada y reveló la firme opinión que tiene sobre todo el conflicto. No solo eso, también destacó que aquellas actitudes por parte del dúo de amigas no sería algo nuevo, y que se nota la envidia que una de ellas le tiene a la Embajadora del Festival de Viña 2024.

«No les dedicaría ni tiempo, ni pantalla, ni energía a estos personajes nefastos. Estoy hablando de Pamela (Díaz) y Botota (Fox)», declaró la presentadora.

Posteriormente, afirmó que piensa así de ellas debido a que «con ambas personas, con las cuales he trabajado en otros años, he tenido pésimas experiencias. Así que no es algo que me contaron».

En el mismo contexto aprovecho de dejarle las cosas claras a la transformista, a quien le dijo «Botota, bájate del pony, métete a rehabilitación, no sé».

«Se te nota en la cara la envidia que le tiene a Naya», añadió Isa Fernández sobre la comediante.

«Quiero destacar el trabajo que ha hecho Naya, y este maltrato me parece injusto», cerró.