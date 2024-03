Ernesto Belloni sorprendió en La Divina Comida invitando a un querido compañero de Morandé con compañía

El primer capítulo de la décima temporada de La Divina Comida estuvo lleno de momentos nostálgicos y divertidos. Uno de ellos fue cuando Ernesto Belloni sorprendió con un invitado conocido por su papel en «Morandé con Compañía».

Este sábado se dio inicio a una nueva temporada del exitoso programa nocturno de CHV. El cual contó con grandes invitados en su primer capitulo: Kike Morandé, Ernesto Belloni, Bárbara Hernández y Ángeles Araya.

Durante la visita de los participantes a la casa del comediante conocido por el personaje Che Copete, todos se llevaron una enorme sorpresa. El humorista invitó a una de sus más recordadas duplas del humor.

Ernesto Belloni sorprende con inesperado invitado

El humorista chileno fue el segundo en recibir a los invitados en su casa de modo que los recibió con una presentación destacable. La cual tuvo como protagonista a su querido compañero Daniel Ponce, conocido como el ‘Poeta’.

Esto ocurrió durante el nuevo segmento del programa, titulado La Divina Jugada. Durante este segmento, ‘Che Copete’ decidió ofrecer a las mujeres presentes un espectáculo sorpresa.

«Yo les tengo un regalo a ustedes chiquillas», comentó en primer lugar. «Siempre llevo a mis espectáculos, vedettes mujeres, ¿Por qué no a las mujeres darles algo?», señaló el comediante.

Después de cubrir los rostros de los invitados, reveló el gran espectáculo. Con esto dio ingreso a su amigo el ‘Poeta’ de Morandé con Compañía, quien estaba cubierto por papel de regalo.

«Esto es para ellas», señaló Kike Morandé. Esto mientras que las mujeres presentes se encargaron de romper el papel revelando al querido humorista.

«El Poeta hueón, buena Poeta», exclamó sorprendido el ex animador de ‘Morandé con compañía’ al ver a su ex compañero en zunga de leopardo. “Oye, ¿y la casa?”, agregó el ex animador.

«Nunca me a regaló», comentó Daniel refiriéndose a la casa que Ernesto Belloni le prometió.