Entre disculpas se vivió la jugada última eliminación de Tierra Brava

La noche de este miércoles se vivió el primero de los dos duelos de eliminación en Tierra Brava, donde Dani Castro y Nicolás Solabarrieta se enfrentaron por quién permanecía una semana más en la casona.

Por lo mismo que, antes de la competencia, Jhonatan y Pamela se besaron apasionadamente. «Te esperaré en la cama», le dijo el modelo, y tras ello los cuatro duelistas se despidieron con un abrazo grupal.

El primer duelo fue entre Nico y Dani Castro. «Si no me quedo, se queda Nico que es increíble. Voy a dar lo mejor de mí siempre», aseguró la cocinera. “Yo siempre respeto mucho las competencias. Si gano me va a dar tristeza que se vaya Dani”, comentó, por su cuenta, Solabarrieta.

Así fue la nueva eliminación en Tierra Brava

En la competencia, que involucró cargar sacos y colocarlos en un balancín evitando que se caigan y queden en equilibrio, Dani tuvo dificultades desde el principio con el balancín. Inevitablemente, Nico tomó la delantera y terminó siendo quien encendió la antorcha.

Tras ello, esperó arriba a Dani, se abrazaron, y con eso la cocinera se convirtió en la nueva eliminada de Tierra Brava.

«Me sentí bien, sentí el apoyo de mis compañeros. Afuera está Uriel, quiero verlo, conocer nuestros mundos distintos, me encanta que seamos distintos. Quiero cuidarlo y no repetir errores que cometí en otras relaciones», indicó Dani al despedirse de sus compañeros.

Todos tuvieron buenas palabras para la cocinera, incluso Luis y Daniela Aránguiz, quienes se disculparon con ella por los conflictos que tuvieron. «Todas las discusiones que vivimos adentro, si algo te dolió te pido perdón, porque el encierro a veces saca cosas que no son tan importantes. Eres la tremenda mina», le aseguró Aránguiz.