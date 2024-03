«Ella me tocó los cojones»: Guarén suelta la firme sobre su fuerte enemistad con participante de Tierra Brava

Durante el último capítulo de reacciones a Tierra Brava, Valentina Torres, más conocida como Guarén, comenzó a soltar ciertos detalles sobre su relación con ciertas personas dentro del encierro.

De hecho, unas de las primeras verdades que soltó es que la mayoría del tiempo las personas piensan que, con quien se llevó peor en el reality, era Alexandra Méndez, más conocida como Chama. Sin embargo, reveló que ello no es verdad.

No solo eso, incluso afirmó que su relación con la otra chiquilla se debía a que nunca aprendieron a conocerse. Y que si bien tuvieron sus rencillas, estas siempre fueron en tono de broma, y que no se llevaban mal en realidad. No obstante, el tema no fue dejado de lado por la chica reality.

¿Si no es la Chama, a quién no aguantó?

Posteriormente, y según consignó Publimetro, aclaró que la persona que le desagrado dentro de Tierra Brava fue «creo que la Azzartt».

De hecho, entre bromas añadió que «ya se me había olvidado que había estado en el reality».

Debemos recordar que la chiquilla alcanzó a estar muy poco tiempo dentro del reality. De hecho, no llegó a completar ni siquiera el primer mes de encierro.

«Es la única con la que realmente me terminé llevando mal», afirmó la Guarén.

No solo eso, también detalló el tenso momento que protagonizó junto a Azzartt, cuando esta dejó la casona.

¿Qué pasó entre ambas?

La chiquilla destacó que con su rival «fue la única persona con quien no me despedí cuando se fue». Posteriormente, indicó que ello le hizo darse cuenta de que no le agradaba del todo su compañera.

«Yo me paré a despedirme de todos, y la Azzartt ni siquiera me dieron ganas de pararme», confesó la Guarén.

En el mismo contexto, expuso que ello le resultó bastante extraño. Esto debido a que «a mí de verdad me cuesta llevarme mal con la gente, pero ella me tocó los cojones».

«No hubo un buen trato de su parte conmigo, cuando yo no le había hecho nada», cerró.