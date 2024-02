Nico Solabarrieta y Guarén revelan importante decisión sobre el futuro de su relación

Los exparticipantes del reality Tierra Brava, Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres (más conocida como La Guarén) sorprendieron con un gran paso sobre su relación.

Todos sus fanáticos están expectantes ante su noviazgo, y tras tres meses de amor, los tortolitos no quisieron perder más tiempo y comunicaron importante noticia.

Recordemos que la relación entre ambos nació en el reality de Canal 13, sin embargo después del término de las grabaciones continuaron su historia de amor.

¿Cuál es el siguiente paso en su pololeo?

Los enamorados confirmaron que se irán a vivir juntos en un departamento. No olvidemos, que al tiempo de haber salido del reality, estuvieron viviendo en el departamento de Nicolás.

En entrevista con LUN, los jóvenes mencionaron que todo se dio «de forma natural». Sin embargo, desde sus familias los catalogaron de «intensos, pero no desde la mala onda».

«Estamos viviendo juntos, pero es algo un poquito más informal porque no es que esté toda la ropa de Valentina acá. Se dio de forma súper natural, porque como yo tengo este departamento y nos encanta pasar tiempo juntos, hacer cosas juntos, así pasaron los días y las semanas», explicó Solabarrieta al mencionado medio.

«Valentina sabe que esta es su casa y puede quedarse todos los días», agregó.

Y, bien, lo sabe. Esto, debido a que La Guarén afirmó que ella era quien se dedicaba a la cocina. Por otro lado, Nico no se quedaría sin hacer nada, ya que le toca lavar la loza, algo que no le molesta, pues confesó que era una persona muy ordenada.

Según mencionan, entre sus cercanos cayó bien la noticia de irse a vivir juntos. «Nadie ha puesto problemas ni nos han dicho algo negativo. O sea, sí nos han dicho que somos intensos, pero no desde la mala onda», detalló Valentina Torres.

«Porque si lo pensamos, estar viviendo juntos después de tres meses es algo que no me hubiera imaginado. Pero si se dio de manera natural, yo digo, ¿por qué no dejarlo fluir y que las cosas se vayan dando?», añadió Nicolás.

Con relación a la convivencia, ambos aseguraron ser amables con el espacio y tiempo del otro. Además, adelantaron a sus seguidores que los podrán ver en su relación, ya que piensan realizar un vlog sobre su día a día.