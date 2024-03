Defendiendo con mi cuerpo: La iniciativa de expresión artística que cuenta con la participación de Pato Torres

Un visionario proyecto artístico desarrollaron Daniella Miller y Pía Cosmelli, que a través de la consigna de defender una causa utilizando el propio cuerpo desnudo como lienzo de protesta, crearon «Defendiendo con mi cuerpo», una novedosa muestra fotográfica que se encuentra en exhibición en el Centro Cultural CEINA, hasta el próximo 5 de abril.

La iniciativa propone rescatar la acción política del desnudo como parte integral de la expresión artística. Para ello, convocaron a 17 personalidades destacadas del mundo del espectáculo, de las artes, del deporte o vida pública. Entre los que destacan Gabriel Cañas, Loreto Aravena, Antonia Zegers, Magdalena Maxneef, Coca Guazzini, Patricia Rivadeneira y nuestro querido Pato Torres.

En este contexto, y en modo de lucha por causas políticas y sociales, cada fotografía tiene un trasfondo propio, entregando una identidad diferente a cada registro audiovisual.

Las diversas causas que defienden los invitados

El concepto principal de la exposición, es que cada una de las personalidades invitadas pongan sus cuerpos como lienzo y defiendan una causa propuesta personalmente.

Daniela Miller señaló que: «En conjunto se diseñó una puesta en escena gráfica y conceptual. La idea de nuestro estudio era entrar en la intimidad de estos 17 personajes y descubrir qué causa podía ser tan importante en sus vidas para que estuvieran dispuestos a desnudarse por ellas. Fue una experiencia maravillosa, lo pasamos increíble. Todo mi cariño, admiración y gratitud para ellos, que creyeron en nuestro proyecto».

En relación con eso, nuestro gran Pato Torres, conductor de «El Festival de la Corazón», es partícipe de esta manifestación social, y eligió la causa de perderle el miedo al desnudo sin importar la edad.

«Siento que el cuerpo es parte importante de cada uno de nosotros, y creo que hay que manifestarlo como sea, y si sirve para alguna causa mucho mejor», le comentó en exclusiva a Radio Corazón.

Además, agregó que «el cuerpo siempre será bello, a mi modo de ver no hay cuerpo feo, entonces hay que mostrarlo».

Para concluir, nos comentó que no tendría problema en volver a realizar una actividad de este tipo. Ya que «siempre he mostrado mi cuerpo, no tengo problemas en mostrarlo. De hecho soy actor, con el trabajo, hago miles de cosas con él».

Defendiendo mi cuerpo estará disponible hasta el 5 de abril, y tiene lugar en el Centro Cultural CEINA, ubicado en Arturo Prat 33, Santiago. Además, es completamente gratuito.