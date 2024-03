¿Ganar o servir?: Exparticipante de La Granja se sumará al nuevo reality de Canal 13

El reality «¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado» sigue sumando participantes, y tras varios rumores hizo importante anuncio. Cabe recordar, que el espacio televisivo llegará a las pantallas el próximo 13 de abril y tendrá a sus competidores viviendo como hace aproximadamente 200 años.

Los protagonistas se enfrentarán en diversas competencias para saber quiénes se llevarán los beneficios en la casona y quiénes serán los encargados de atender al resto.

En este contexto, el nuevo participante estuvo de invitado en el matinal Tu día para referirse al encierro que atravesará en algunos días.

¿Quién es el nuevo integrante de «¿Ganar o Servir?»?

Nos referimos a Gonzalo Egas, ganador de La Granja en 2005, uno de los realities más recordados en el país. En aquella oportunidad, destacó por su ferocidad a la hora de competir.

Respecto al anunció, comentó que «tengo 48 años, no 29, pero me encuentro bien, pleno para la competencia. De hecho, creo que estoy en mi mejor momento».

«Yo entreno todos los días, voy siete veces a la semana al gimnasio. Cuando voy seis pienso que fui muy poco. Para mí es una rutina de la vida diaria. También hago artes marciales, un poco de box, de lucha, de artes marciales mixtas. Sé que puedo pegarme 25 minutos de lucha y estoy bien», agregó.

¿Qué lo motivó a entrar a un nuevo reality?

Sobre los incentivo de ingresar a un nuevo encierro, señaló que «me dio ganas de entrar el ver la gente que estaba, porque con ‘Coca’ tengo muy buena onda, Luis Mateucci me parece competitivo y buen líder, a Pangal lo conozco también y es un gran deportista. Hay competidores muy fuertes y entretenidos, así que va a estar bueno el encierro».

En cuanto a la competitividad y la presión de ser líder, Gonzalo no se complica. «Aprendí que los liderazgos se ejercen, no se buscan. Personalmente, para mí ser líder o no, no me mueve la aguja en nada. Si no me toca capitanear, mejor, menos responsabilidad y corro libre», explicó.

Incluso, aseguró que no se quiere hacer problemas con nada ni nadie.

«Estoy en modo zen, la convivencia no va a ser tema para mí. Mientras se respeten mínimos comunes, como que no me jodan mientras duermo, o la comida. Pero la tolerancia está de mi parte, no es como antes, que era más estricto con ciertas cosas. Estoy más relajado, para mí esto es algo divertido, quiero pasarlo bien, disfrutar, competir, y que cuando termine el programa mis compañeros digan que fui buena onda, y yo pueda decir lo mismo de ellos», indicó.