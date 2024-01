En el cumpleaños de Pato Torres, recordamos su paso por Teatro en Chilevisión

Nuestro gran locutor de «El Festival de la Corazón», Pato Torres, está de cumpleaños. Por ello, para desearle un increíble día y año, queremos recordar su paso por el Teatro en Chilevisión, uno de los programas que lo catapultó a ser una de las grandes figuras actorales en nuestro país.

Waldo Patricio Torres Flores, nació en Talca el 30 de enero de 1953. Es un reconocido actor, comediante y locutor de radio chileno. Se le recuerda por ser una de las caras visibles de Teatro en Chilevisión, programa de televisión chileno producido y transmitido por Chilevisión desde 2003 hasta 2014.

​El programa buscaba llevar el teatro a la gente en sus casas, sin perder la esencia del teatro, ya que mantenía la línea al realizarse en una sala con la escenografía respectiva. El programa tenía la particularidad que emitía una obra de comedia distinta cada semana. Esto, se realizaba por un elenco estable y actores invitados. Además había público presente, el cual interactuaba con los actores. Los protagonistas eran Pato Torres, Ana María Gazmuri y Fernando Kliche.

Su paso por el Teatro en Chilevisión

En el 2020, Pato Torres fue entrevistado por Nicolás Copano en el podcast de Chilevisión. En la conversación, abordaron la experiencia del actor en el programa.

Torres comenta que el programa surgió porque él había llegado a CHV como coanimador de Willy Sabor, sin embargo el proyecto no prosperó. Sin embargo, Pato una vez le comentó a Jaime Aguirre, director ejecutivo de Chilevisión en esa época, que quería hacer teatro y acercárselo a la gente.

Esto, haciendo hincapié que se debía acercar y rescatar el teatro chileno, sobre todo en la picardía del teatro chileno. Y, al estar Torres sin programa, Jaime le pregunta «Por qué no me escribes un papelito y me lo presentas». El actor hace el escrito, se lo presenta, y Jaime le responde «mañana grabamos».

Gran inicio

«Se generó todo el cambio y partió de esa manera. El primer capítulo tuvimos un rating de 8 puntos y eso fue genial porque en ese momento el canal marcaba alrededor de tres puntos, como máximo tres o cuatro puntos en la programación de ese día», explica el comediante.

«Fueron 12 años de Teatro en Chilevisión. Hice más de cuatrocientos y tantos estrenos. Nosotros hacíamos un estreno semanal. Protagonicé cuatrocientas y tantas obras, realicé cuatrocientos y tantos estrenos. Hay varias cosas que perfectamente podrían ser un Récord Guinness», comenta el talquino.

Copano le pregunta a Torres cómo era la forma de hacer un programa semanal, ya que era una obra de teatro en televisión que no repetía los temas.

«Teníamos un equipo de cinco guionistas, encabezados por Pato Campos y Rolando Valenzuela, los capos de hacer los guiones para televisión. Trabajábamos enero y febrero, mucho texto y creativo de texto. Ahí se generaban, ya de antemano, más de diez textos y teníamos que tener cerca de veintitantos, en la primara parte», señala.

«Después en septiembre hacíamos un nuevo creativo para generar los siguientes guiones. Era un trabajo arduo», agrega.

Singular anécdota

El actor también tuvo tiempo para recordar una singular anécdota que vivió antes de presentar una obra.

«Recuerdo que entro al escenario (antes de comenzar la obra) y de pronto siento algo que me cae en la cabeza. Fue esos micrófonos ambientales que son como de acero y me cayó en la cabeza. Siento calientito, un chorrito de sangre que empieza a salir. Empieza a caer sobre el escenario. Estábamos a 10 o 15 minutos de salir al aire en vivo», comenta.

«El público no entendía nada porque estamos todavía con la cortina cerrada, entonces por el micrófono alguien dijo ´hay algún médico dentro´. Yo con la mano con uno pañuelitos de estos de papel pegado en la cabeza. De repente, la Paulina que era la directora del del programa, dice que vamos al aire. No me preguntes cómo pero la sangre se estancó, pude hacer la obra sin ningún problema», cierra Pato Torres.