Afirman que famoso cantante urbano sería la razón tras el quiebre amoroso entre Coté López y Luis Jiménez 

Desde hace bastante tiempo, una de las parejas más famosas de Chile se encuentra dentro del ojo del huracán, esto debido a que después de casi 18 años juntos decidieron terminar su relación. Hablamos de María José «Coté» López y el exfutbolista, Luis «Mago» Jiménez.

Debemos destacar que la relación de estos dos durante el proceso de separación ha sido bastante peculiar. De hecho, tras afirmar que habían empezado con el proceso divorcio, solo bastaron un par de semanas para que informaran que volverían a darse una oportunidad.

Uno siempre vuelve donde fue feliz

Debemos recordar que Coté López y el Mago Jiménez se casaron por el civil el año 2006. Posteriormente, el 2018, ambos volvieron a casarse en una ceremonia donde tiraron la casa por la ventana. Sin embargo, a finales del 2023 el matrimonio, que parecía ser eterno, terminó.

Al menos eso se pensaba, ya que, y según consignó Radio Pudahuel, la pareja optó por darse una nueva oportunidad uno al lado del otro.

«Volvimos con Luis», afirmó la chiquilla tiempo después de empezar con los trámites de separación.

De hecho, incluso destacó que «cuando él se va de la casa, para mí fue el momento más doloroso yo creo que he vivido en mi vida».

«Miro para el baño y me acuerdo que estuve llorando en el baño, en el suelo, para que no me escucharan los niños», detalló.

Debemos recordar que la pareja tiene 4 hijos en común. Hablamos de Isidora, Rebeca, Rafaela y Luis Jesús.

No obstante, y pese a que Coté López y el Mago Jiménez parecían retomar lo que era su feliz romance, durante estos días volvieron a surgir rumores sobre su quiebre. Separación en la que estaría involucrado cierto artista urbano bastante reconocido.

¿Quién fue el supuesto patas negras?

Se debe destacar que las alarmas empezaron a través de TikTok. Lugar donde empezaron a indicar que un famoso rostro de la escena urbana estuvo con la chiquilla. Dicho cantante sería Pailita.

De hecho, fueron los propios seguidores del chiquillo quienes comenzaron a preguntarle si estaba saliendo con Coté López. La anécdota incluso escalo a Twitter, donde múltiples usuarios comenzaron a comentar al respecto.

«¿La Coté López se está comiendo al Pailita?», «weonas quedé tan en shock con lo del Pailita y la Coté López que tuve que venir a investigar aquí a X», fueron algunos de los comentarios.

De todas formas, debemos recordar que estos son rumores. Además, el Mago Jiménez y Coté López aseguraron que no hubo terceras personas involucradas en su separación y que fue una decisión tomada en mutuo acuerdo.