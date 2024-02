Coté López se pronuncia ante insistentes rumores de quiebre con Luis Jiménez

En las últimas semanas ha tomado fuerza un rumor en el que se asegura un quiebre definitivo en el matrimonio de Coé López y Luis Jiménez. Ninguno de los dos involucrados se habría pronunciado al respecto, hasta ahora.

Fue durante una charla con Paula Escobar en «Que te lo Digo», que la influencer se pronuncio sobre lo que está ocurriendo realmente con su vida matrimonial. La periodista entregó durante el programa los detalles de lo dicho por Coté López al respecto.

¿Qué dijo Coté López sobre su matrimonio?

«La verdad es que no tengo deseos de hablar sobre nada, y los errores los cometo una vez. Porque realmente no voy a hablar más en mi vida», expresó la creadora de Clo.

«Aprendo de mis errores y no voy a abordar el tema«, concluyó López sin entrar realmente en detalles sobre su situación marital.

La periodista Paula Escobar, también se encargó de explotar el rumor del supuesto romance entre Jiménez y Lisandra Silva, esto a partir de que la supuesta confirmación de que el exfutbolista ya no se encuentra viviendo en la misma casa que Lopez.

“Según mi reporteo, Luis Jiménez no estaría viviendo en la misma casa con María José López, en Chicureo», comentó.

«Coqueteó toda la noche, según mis fuentes, pero no se fue con ella (Silva). Se fue con un amigo y otras dos señoritas rumbo a un hotel. Me contaron que Pamela Díaz estuvo en ese carrete. Estuvo Adriana Barrientos, varias celebrities”, agregó Escobar.

Ante estos rumores Jiménez no tardó en desmentirlos expresando al sitio Infama:

«No la conozco, nunca he hablado con ella. Nunca en la vida la he visto. Y no entiendo el show que hacen porque he ido a dos fiestas en un mes. Una de ellas con amigos y mi hijo, y otra con la Jose (que apañó porque no le gusta la música electrónica)», afirmó.