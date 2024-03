¿Se llevan mal?: José Antonio Neme y Karen Doggenweiler hablaron sobre su relación con Andrés Caniulef

Han pasado algunas semanas desde que terminó el Festival de Viña, dejando grandes y polémicos momentos. En uno de ellos estuvo involucrado el periodista Andrés Caniulef.

Cabe recordar, que en la previa de la presentación del comediante Luis Slimming, el comunicador tuvo un fuerte encontronazo con la esposa de Don Comedia. Y, tras finalizado el certamen, Caniulef ha perdido pantalla en Mega.

En el programa Qué te lo Digo comentaron la situación, incluso se preguntaron si desde el canal decidieron congelar sus intervenciones.

Pero esto no queda acá, ya que existen rumores de que Andrés tiene una mala relación con José Antonio Neme. Ante este cahuín, Paula Escobar tomó contacto con gente al interior del canal, quienes indicaron que «lo de la mala onda… sí es cierto», pero también señalaron que «no está congelado, está de vacaciones post Viña».

«Neme siente que es el rey, y que la llegada de Andrés Caniulef le quitaría un poco de protagonismo. A José Antonio le encanta el show, y yo he visto ciertos móviles en donde no hay un buen feedback, donde Neme no interactúa», agregó la periodista.

¿Qué dijo José Antonio Neme?

Recordemos que el animador se encuentra de vacaciones en Francia, pero igual se tomó un tiempo para responder la interrogante. El rostro de Mega señaló: «Si está cansado o tomó unos días libres, o se desgastó con el festival, la verdad es que no sé. Y yo me llevo súper bien con él, lo que pasa es que en Chile todo el mundo tiene que ser íntimo amigo, yo no soy íntimo amigo de muchas personas, pero tenemos una buena relación laboral, buena onda, nos reímos».

A pesar de la respuesta, los panelistas quedaron descolocados porque al final agregó que «yo al menos con él nunca he tenido un problema, a lo mejor al revés no es así».

Por otro lado, también se contactaron con Karen Doggenweiler, pero solo comentó que no sabía de esta supuesta rivalidad, y sobre Andrés dijo que «yo lo quiero mucho».