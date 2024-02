«Ya está bueno de este show barato»: Claudia Schmidt en picada contra Kenita Larraín

La panelista uruguaya Claudia Schmitd no se guardó nada al dirigir un contundente mensaje a Kenita Larraín. Durante el programa «Zona de Estrellas», Schmitd criticó fuertemente a la numeróloga por sus comentarios sobre su relación pasada con el ex futbolista Iván Zamorano.

Durante el pasado 14 de febrero, Kenita recordó su mediática relación y separación con Zamorano. Esto durante el programa Sígueme de TV+, donde actualmente se desempeña como panelista.

En aquella ocasión mencionó: «Fue difícil, pero fue la mejor decisión de mi vida». Además, Kenita soltó un par de lágrimas rememorando lo vivido en aquella controversial relación.

«Hoy no aguantaría que nadie me zamarrée, ni que me maltratara, porque diría ‘hasta acá llegamos’. Sabría poner los límites», mencionó.

Esta actitud y dichos de la panelista de TV+, generaron gran malestar y desaprobación en la uruguaya, quien no dudó en arremeter en su contra.

El duro mensaje de Claudia Schmitd a Kenita Larraín

Claudia Schmitd afirmó que el ex futbolista nunca permitirá que Kenita tenga la oportunidad de hablar con él, y mucho menos sentarse a conversar.

«Iván Zamorano nunca te va a dar la oportunidad de que puedas hablar con él, menos a sentarte a conversar, como lo pediste en El Purgatorio», señaló. «Es patético. Zamorano tiene una vida junto a María Alberó, hijos, y ella sigue dándole al tema cada 14 de febrero».

«María Eugenia, te hablo esto a ti, no creo que eso se dé. Ojalá me equivocara, porque así tú podrías sanar tu parte», continúo sin filtro.

«Sigue contando y dejando entrever que él es un hombre violento y que te maltrató. No tengo por qué dudar de tu palabra, pero nunca has sido clara con el tema. Y así y todo, sigues tratando de buscar un acercamiento con él», expresó Claudia Schmitd según señaló La Cuarta.

«Me parece que ya está bueno de este show barato y de seguir cada 14 de febrero recordando algo, porque tendría que partir de ti diciendo que ya no vas a hablarlo más, y así los medios tampoco te explotarían, como lo están haciendo hoy día con tu historia, y dale que va», arremetió.

La panelista expresó su firme posición, señalando que no tiene nada personal en contra de Kenita Larraín, pero considera que es lamentable que siga hablando sobre esta relación después de dos décadas.

«Esto lo digo desde la buena onda, porque no tengo nada contra María Eugenia, pero como parte de los 20 años que he visto, ya es lamentable y falta de respeto«, concluyó.