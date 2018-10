Claudia Schmitd y Pato Laguna se agarraron tupido y parejo en pleno programa 23 octubre

Hace algunas horas Claudia Schmitd y Patricio Laguna se agarraron tupido y parejo en plena emisión de Intrusos, programa donde periodistas y panelistas comentaban el juicio de tuición que enfrenta el modelo con su ex pareja Yanina Halabi.

En la ocasión, una de las chiquillas que más habló y se refirió al tema fue la ex chica Morandé, quien señaló que tenía conocimiento de que el chiquillo es violento, tal como dicen las malas lenguas. Fue aquí que a través de un enlace en vivo, Laguna le pidió que no siguiera hablando de él y su familia, porque no sabe cómo han sido las cosas.

Precisamente ahí que la cosa empezó a subir de tono, ya que el ex concejal de Estación Central planteó: “Si vas a seguir hablando de mi ¿por qué no le cuentas a la gente que nosotros tuvimos algo?”. Visiblemente descolocada, la uruguaya se hizo la lesa y miró a sus compañeros de programa.

“Sí po, di que tú te metiste en mi relación con María Alberó”, siguó comentado, por lo que el periodista Michael Roldán tuvo que poner paños fríos a la situación. “No voy a permitir que se empiecen a sacar los trapitos al sol”, dijo.

