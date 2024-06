Jordi Castell se sincera sobre su rechazo a participar en «Ganar o Servir»

Durante una conversación con Eva Gómez en su programa en Radio Agricultura, el fotógrafo y animador de televisión Jordi Castell compartió detalles sobre su vida. Sin embargo, un detalle que sorprendió fue la mención de una oferta que recibió para participar en «Ganar o Servir».

En la entrevista, Jordi Castell reveló que fue contactado por Ignacio Corvalán, de la producción de Canal 13, para unirse al reality «Ganar o Servir». Sin embargo, después de evaluar los pros y contras, decidió declinar la oferta.

«Me llamó Ignacio Corvalán para entrar a Ganar o Servir. Pero, ¿qué hago con mis animales? Además, no puedo estar tanto rato bajo presión o sino entra un demonio en mí. Me doy susto de mis demonios y enfrentarme a situaciones que no sé si las puedo manejar, con cámaras y otras personas», explicó Castell.

El animador destacó que su estabilidad actual y su estilo de vida cómodo influyeron en su decisión. «Preferí no entrar porque tengo una vida muy cómoda. Me encanta esto de entrar y salir en la televisión e incluso no me gusta trabajar más de lo que hago ahora», aseguró.

Jordi Castell reflexiona sobre su futuro

Además de hablar sobre la oferta del reality, según consignó FMDOS, Castell compartió sus reflexiones sobre su vida y su futuro. Comentó que a los 50 años experimentó un cambio importante en cuanto a su perspectiva de las cosas, priorizando su bienestar para el futuro.

«Fue paulatino, dejé de ver a la gente negativa, desarrollé radares para redflags en personas cerca mío. Incluso dejé parejas y amigos que no me hacían bien. Soy muy emocional y perceptivo cuando alguien me chupa energía, me tira para abajo o se está colgando de mí», expresó.

Castell mencionó que está preparando su vejez con una actitud positiva y proactiva. «Quiero ser el ‘viejo choro’ que disfruta y lo pasa bien, que no se enferma y que para ello ahora prefiere dosificar sus salidas y estar más pendiente de su energía», concluyó.