Naya Fácil revela la razón de ser acompañada por dos drag queen en su piscinazo para el Festival de Viña 2024

Durante la mañana de este jueves, 29 de febrero, se llevó a cabo una de las tradiciones más emblemáticas del certamen viñamarino. Hablamos del icónico piscinazo de los reyes, quienes ahora son conocidos como los Embajadores del Festival de Viña 2024.

Se debe destacar que los ganadores de este año fueron Nico Solabarrieta, y la favorita del público, influencer Naya Fácil. Quien sorprendió a todos con su singular piscinazo.

La chiquilla se presentó acompañada por dos bailarinas vestidas de dorado, quienes realizaron un exótico baile. Es importante destacar que la estética de las artistas iba a juego con el de Naya Fácil, quien decoró su cuerpo de una manera única para realizar la tradición.

Hecho que oculto durante los primeros instantes del acto, ya que llevaba una bata rosada que la cubría por completo.

¿Qué dijo Naya Fácil tras su piscinazo?

Apenas salió de la piscina, y contagiando a todos con su natural energía, la chiquilla dijo «esperado que les haya encantado a todos»,

Según consignó ADN, Posteriormente, se refirió a la gran votación que obtuvo para ser electa Embajadora del Festival de Viña 2024. Debemos recordar que tan solo con los votos del público consiguió el 69% del total.

«Mis facilines siempre están ahí apoyándome, así que estoy muy muy feliz, ¡gracias!», agradeció con cariño.

¿Quiénes la acompañaron en el piscinazo?

En el mismo contexto, Naya Fácil se aseguró de agradecer la presencia de las dos drag queen que la acompañaron en la piscina.

«Se me olvidaba también agradecer a las drags queen también. Me encanta que la comunidad esté presente», dijo emocionada la chiquilla. Posteriormente, destacó que «a esto me refería con algo que nunca había sido visto en un piscinazo».

Cerrando el acto, Naya Fácil destacó cuál va a ser su rol como Embajadora del Festival de Viña 2024.

De esta forma, afirmo que «mi rol ahora va a ser volver a los cerros, donde he estado ayudando. He estado todo febrero subiendo».

«Estamos construyendo la última casita prefabricada de las cuatro que regalaron los facilines», recordó con cariño.