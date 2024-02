Felipe Camiroaga y Lucero, un romance emblemático: Cecilia Gutiérrez revela en Bombastic detalles inéditos de la relación

Se acaba de publicar el último capítulo de Bombastic, el pódcast de Cecilia Gutiérrez con los mejores chismes de la farándula chilena y la cultura pop del país.

En la edición de esta semana, la periodista nos sorprendió con detalles inéditos del romance entre Lucero y Felipe Camiroaga. Se debe recordar que este ocurrió en la década de los 90, y fue uno de los más icónicos de la época.

De hecho, la conductora de Bombastic mencionó la relación como uno de los «romances más emblemáticos, yo no sé si el más duradero».

¿Cómo empezó el romance entre Lucero y Felipe Camiroaga?

«Felipe Camiroaga debutaba en TVN como el súper animador del matinal», comenzó a detallar. Se debe recordar que en aquel entonces el periodista venía emigrando desde Chilevisión, por lo cual el canal optó por ponerlo como «jurado del Festival (de Viña), obviamente para potenciarlo como rostro».

«Lucerito también pertenecía al jurado», afirmó la periodista. Posteriormente, añadió que «la producción, ni tonta ni perezosa, los sentó uno al lado del otro».

«Entonces, ahí sentadito al lado, Felipe, con su carita de gatito de Shrek, conquistó a Lucero», indicó.

En el mismo contexto, la conductora de Bombastic señaló que el romance que hubo entre la cantante y el periodista «fue una relación importante».

De hecho, dentro del capítulo, se habló incluso de que ambos planeaban «emigrar uno al país del otro». Además, se mencionó que la pareja se había empezado a proyectar más allá de solo vivir juntos.

Sin embargo, también estaba el debate de que ninguno de los dos dejaría su carrera por el otro.

Detalles del romántico amor de verano

Cecilia Gutiérrez reveló inéditos momentos entre la icónica Lucero y el querido Felipe Camiroaga. Instancias que la periodista destaca como «imposibles» de llevar a cabo actualmente, esto debido a la fama de ambos rostros.

En el mismo contexto, relató que ambos amaban los paseos en la playa, y compartir momentos en compañía del otro. De hecho, también detalló que ambos había pasado juntos uno de los cumpleaños del chiquillo.

Además, hicieron múltiples viajes entre Chile y México para pasar tiempo juntos. La conductora de Bombastic afirmó que «hubo una intención de prosperar, digamos que no resultó, obviamente por la distancia».

De hecho, en la misma destacó que «la distancia no es un buen amigo de las relaciones». No obstante, ello no impidió que vivieran un emblemático y fugaz romance.

«Iban a pasear a la playa descalzos, caminando en la playa de Concón, en Reñaca, algo tan normal para cualquier pareja del mundo», confesó la chiquilla en su pódcast.

Posteriormente, añadió que la tierna pareja «incluso se quedaban de madrugada (en la playa), después de las largas noches de jornada en el festival».

«Hacían cosas tan simples, imagínate como caminar en la playa de la mano, sus besitos locos», cerró.