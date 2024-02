Esta es la periodista que reemplazará a Soledad Onetto en Teletrece Central: «Es por apoyar algo muy bonito»

Hace poco más de una semana que Soledad Onetto se convirtió en mamá por primera vez. Es por esto que estará ausente de su rol en Teletrece Central por algunos meses, así que debieron definir a una animadora como su reemplazo.

Es en este contexto que, se confirmó que Mónica Pérez asumirá la conducción del noticiero junto a Ramón Ulloa. A partir de este lunes 12 de febrero a las 20:45 horas.

Sobre estas nuevas funciones. Mónica Pérez comenta que «estoy feliz y entusiasmada con volver a ‘Teletrece central’, que tiene un formato distinto a cuando lo dejé. Ahora en un estilo más suelto y que va en la línea de lo que yo también he estado desarrollando con Iván (Valenzuela) en ‘Teletrece tarde’, así que eso me resulta muy interesante. Ahora me toca hacerlo con Ramón, quien fue mi compañero un buen tiempo y lo echaba harto de menos».

En ese sentido, la periodista declara que «espero que Iván no se me ponga muy celoso (ríe), a Iván yo lo adoro, pero Ramón también me encanta, nos llevamos súper bien y siempre nos llevamos muy bien en el ‘Central’, por lo que estoy feliz de volver a trabajar con él. Lo vamos a pasar bien de nuevo en el ‘Central’ por un tiempo… La verdad es que todos los compañeros que me han tocado en Canal 13 han sido fantásticos».

La llegada de Mónica Pérez a Teletrece Central

Dentro de este retorno temporal a ‘Teletrece central’. Mónica agrega que «es entretenido reencontrarme con el público de la noche, que fue mi público durante tantos años, pero también es un desafío en el fondo. Porque, insisto, es un formato nuevo para mí en la noche, con más interacción y mucho más relajado».

Pérez, además, confiesa que «me siento súper feliz de poder apoyar a la Sole (Onetto) en este minuto, porque como equipo siempre nos apoyamos y nos tenemos que organizar. Yo ahora voy a tener que dejar ‘Teletrece tarde’ un tiempo, y al equipo de ahí que me encanta, pero es por apoyar algo muy bonito. Este deseo de la Sole de ser mamá, que yo lo comprendo tanto porque yo soy mamá y fue lo más importante de mi vida. Entonces, estoy feliz de que ella lo haya podido concretar también y ahora el deseo mío y del equipo es que disfrute su maternidad y todo su postnatal con toda la tranquilidad que merece. Nosotros le vamos a tratar de cuidar lo mejor posible el chiringuito».