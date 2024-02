«Es una persona súper noble»: Ex Gran Hermano entrega detalles de su nueva relación

Ya pasados más de dos meses desde la final del reality de Chilevisión, Gran Hermano, los exparticipantes poco a poco están volviendo a hacer su vida normal. Algunos de ellos continuaron la relación que iniciaron dentro de la casa, tal es el caso de Skarleth Labra y Jorge Aldoney, a quienes se les ve muy felices juntos.

Sin embargo, otras personas conocieron a su amor fuera del encierro. Un ejemplo es el de una de las exintegrantes, quien recientemente reveló y contó detalles de su nuevo romance.

Hablamos de Trinidad Cerda, la ex Gran Hermano se sinceró ante sus seguidores y reveló que se encuentra feliz y enamorada.

La también exintegrante del programa culinario Top Chef VIP, fue invitada a «No es lo Mismo», del canal Tevex. En el programa, a Trinidad le consultaron sobre su vida amorosa.

Cerda comenzó confesando que su amor se trata de un romance internacional, y específicamente un hombre que conoció durante sus vacaciones por Brasil. «Conocí un francés con el que tuve una historia muy bonita, pero llegué a Chile y conocí a alguien más», comentó.

En medio de la conversación, agregó que «nos acompañamos en el viaje, él ahora está en Francia y yo en Chile».

¿Quién es ese «alguien más»?

Como mencionó, el francés no fue el único, ya que al llegar a Chile conoció a un galán que le robó el corazón.

Según consignó Publimetro, «fue maravilloso, ha sido muy bonito lo que estamos construyendo y ojalá que sigamos juntos. Nos conocimos en una fiesta electrónica. La verdad yo no quería ir, pero me convencieron mis amigas así que fuimos un ratito, lo conocí ahí y ahora estamos saliendo».

Además, Trinidad Cerda conversó sobre la personalidad del donjuán. «Es una persona súper noble y linda, es skater y me encanta que ande en su skate. Es muy piolita, es productor pero no trabaja en televisión. Es lindo porque abraza toda mi historia y me abraza a mí», agregó.

Por último, le preguntaron si conoció a su suegra, a lo que ella señaló que «todavía no la conozco, si llevamos un par de semanitas, pero siempre me va bien con mis suegras, llego y caigo paradita en las casitas».