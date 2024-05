Estos son los dos nuevos participantes confirmados para ¿Ganar o Servir?

Este lunes, desde Canal 13 sorprendieron al confirmar que Fabio Agostini se sumará a ¿Ganar o Servir?, dentro de los próximos días. Y junto con él, también llegarán dos famosillos que prometen revolucionar el encierro en Perú.

El primero de ellos es Facundo González, galán argentino de 34 años, a quien llamaron de Perú para ‘Esto es guerra’, programa donde estuvo 10 años. Ahí es donde conoció a Fabio Agostini y Austin Palao, armándose un inseparable grupo de amigos. Eso sí, Facundo se confiesa algo diferente al español y al peruano.

«Ellos son mucho más disciplinados que yo. Yo no entreno mucho ni me preparo. Sólo jugué al fútbol desde chico, hasta que me lesioné y lo dejé. Entonces diría que soy deportista, pero Fabio es mucho más enfermito que yo con eso», afirmó sobre los amigos con los que compartirá en ¿Ganar o Servir?

Hay que recordar que Facundo sonó en la prensa de farándula, luego de que se le viera muy cercano a Pamela Díaz. «Con Pamela tenemos una bonita amistad, le tengo cariño a ella, es una gran mujer. Fabio me la presentó, nos llevamos bien y hablamos mucho. Hasta ahora con ella está todo bien, yo he ido a Chile, ella ha venido a Perú, y tenemos una bonita relación, sin nada tóxico, nada raro. A mí me gusta mi espacio, a ella también, somos bien parecidos en muchas cosas».

La segunda participante que llega a ¿Ganar o Servir?

Junto con el argentino, llega Julia Fernandes, modelo brasileña de 29 años, quien se hizo conocida en nuestro país, gracias a su paso por realities como ‘Amor a Prueba’ y Doble Tentación’.

«Amo Chile, me siento mucho más chilena que brasileña. Me gusta más la piscola que la caipiriña, en todos lados donde voy represento a Chile y piensan que soy chilena. Me gusta cómo hablan, soy buena para las chuch… Y si Dios me lo permite, quiero seguir en Chile para siempre», asegura la joven.

Pese a todo, en Chile pasó el peor momento de su vida cuando en 2018 protagonizó un accidente de tránsito junto a su entonces pareja Ignacio Lastra, quien quedó con el 90% de su cuerpo quemado.

«Este accidente es lo peor que me ha pasado en la vida. No puedo explicar lo terrible que fue vivirlo y todo lo que vino después. Por el choque perdí la clavícula, me la cambiaron por una placa de titanio. Además, hasta el día de hoy sufro muchos ataques, he sido culpada de todo, como si yo hubiera ido manejando. El año pasado una señora en un supermercado me empezó a gritar frente a todos ‘Lo quemaste’», comenta Julia Fernandes.

Frente a esto, es que su interés en llegar a ¿Ganar o Servir?, es para dar su versión. «Siempre voy a proteger a Ignacio, jamás diré la verdad completa. Pero ya es momento de que yo me deje conocer sin miedo, que me vean cómo soy hoy. Que no soy sólo una niñita que jotea a los demás, sino que soy una mujer empoderada y que se pueden identificar conmigo, con mi experiencia de vida, con mis aciertos y mis errores».