Millaray Viera cuenta la firme sobre su asistencia a la Gala del Festival de Viña

La animadora Millaray Viera, decidió responder a las dudas de sus seguidores en redes sociales. Una de las respuestas que llamó la atención fue si será parte de la esperada Gala del Festival de Viña del Mar.

A pesar de haber estado más de un año fuera de las pantallas, la animadora sigue siendo una figura muy querida en la televisión nacional. De modo que sus seguidores constantemente se muestran interesados en sus futuros proyectos o participación en eventos.

A medida que se acerca la Gala del Festival de Viña, un evento esperado con una temática floral llamada «Noche Cero», los seguidores de Millaray expresaron el deseo de verla caminar por la alfombra roja.

¿Millaray Viera asistirá a la Gala de Viña?

Ya es común que la joven animadora, interactúe con sus seguidores a través de Instagram. En esta ocasión lo hizo mediante sus historias, publicando una cajita de preguntas para responder. “Si?? ¿Cuál es su consulta?”, escribió la ex animadora de CHV.

Fue aquí que uno de los usuarios preguntó “¿Vas a la Gala de Viña? Siempre espero tu look”. Ante la consulta sobre su posible asistencia a este evento televisivo, Millaray respondió con un video.

Aquí manifestó su entusiasmo por la Gala, destacando que le encanta asistir y disfrutar del evento. “Yo soy una entusiasta de la Gala, a mí me encanta ir a la Gala, lo disfruto. Me pongo lo que la Majo me quiera poner, y siempre va a ser algo bonito”, confesó.

La animadora mencionó que adora asistir y compartir un copetito con amigos que a veces no ve durante el año, subrayando que siempre lo pasa bien. Sin embargo, expresó que, aunque le encantaría asistir, tiene compromisos de trabajo en Barcelona.

““Me tomo un copetito con mis amigos que a veces no veo durante el año. Siempre lo paso bien, iría feliz de la vida si es que no fuera a estar filmando en Barcelona justo en las mismas fechas con mi amigo Antony”, finalizó.

Recordemos que la esperada Noche Cero se realizará el viernes 23 de febrero y transmitida por Canal 13 y TVN, promete ser un evento destacado con más de 150 invitados. Eduardo Fuentes e Ignacio Gutiérrez serán los animadores, mientras que Rayén Araya y Simón Oliveros estarán a cargo de los reportes desde el backstage.