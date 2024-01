La difícil situación que atraviesa la familia de Pamela Leiva: ¿En qué estado está su mamá tras ser hospitalizada de urgencia?

La madrugada de este miércoles la comediante chilena, Pamela Leiva, denunció la compleja y estresante situación que está viviendo con su familia. Esto tras la repentina hospitalización de su madre en el Hospital de San Antonio.

Se debe recordar que la artista realizó una transmisión en vivo en su Instagram, donde denunció entre lágrimas que le negaron el paso en un peaje. El estresante momento sucedió mientras seguía a la ambulancia que trasladaba a su mamá.

Sin embargo, la también actriz tuvo que perder a la ambulancia, ya que al llegar al peaje el personal no la dejo seguir. Esto debido a que por la emergencia no tomo dinero en efectivo, y en este no querían aceptarle las transferencias o el uso de tarjeta.

A pesar del estresante episodio que vivió en el peaje, la comediante pudo llegar al Hospital de San Antonio. Esto gracias a que una persona que pasaba por el lugar pago la tarifa. Fue tan solo hasta ese momento que ella pudo conocer el estado en el que se encontraba su madre.

¿Cómo se encuentra la mamá de Pamela Leiva?

La comediante conversó con TVN durante esta mañana, y allí entrego los inéditos detalles de su situación familiar.

«Ella sigue en estado crítico», confesó la artista para Buenos días a todos. Posteriormente, añadió que «en el Hospital de San Antonio, se han portado muy bien, pero no tienen camas. Por lo tanto, se buscó una cama que reuniera las condiciones para atender a mi mamá«.

En el mismo programa se indicó que el cupo que se encontró fue en el Hospital de Los Andes, por lo que será trasladada a ese lugar durante el transcurso del día. Mientras tanto, deben esperar a que evolucione su situación, pues, en sus palabras, «tiene muy comprometida la vía aérea».

«Mi hermana se va a ir en la ambulancia con ella, porque nos dijeron que tenía que ir un familiar que pueda tomar decisiones», concluyó.

Pamela Leiva comunicó a través de su Instagram que su madre se encuentra estable, aunque en un coma inducido y conectada a ventilación mecánica.