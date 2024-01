«La ambulancia siguió con ella»: Pamela Leiva se quiebra en redes sociales tras denunciar la injusticia que vivió en peaje 

La madrugada de este miércoles la comediante chilena, Pamela Leiva, denunció la compleja y estresante situación que estaba viviendo. Esta se hizo a través de su Instagram, donde transmitió en directo unos cuantos minutos.

Su madre instantes antes estaba siendo trasladada en un delicado estado de salud al Hospital de San Antonio. Sin embargo, la también actriz tuvo que perder a la ambulancia debido a que al llegar al peaje el personal no la dejo seguir. Este, y según relata la ex chica reality, se estaba negando debido a que no traía efectivo.

«A mi mamá la están trasladando de urgencia al hospital de San Antonio, por la urgencia no tengo efectivo y no me dejan pasar el peaje. Y la ambulancia siguió con ella, no me dejan pasar, aquí me tienen esperando», dijo angustiada ante el hecho.

En un punto del video, la artista comenzó a tocar la bocina molesta y cansada ante la estresante situación que estaba pasando. Más aún cuando comentó que había preguntado si podía transferir o pagar con tarjeta, ante lo cual solo recibió negativas.

Al ser plena madrugada ella en ese instante se encontraba sola en el peaje junto al personal de este. Incapaz de pedirle ayuda a otros conductores, y siendo ignorada por los trabajadores, la comediante se bajó del vehículo tratando de conseguir ayuda.

¿Qué pasó con Pamela Leiva?

Posteriormente, la comediante contó, a través de sus historias, que ya había llegado a San Antonio. En el metraje reveló que una persona que pasaba por el lugar le pagó el peaje.

«Le quiero dar las gracias al señor que me pagó el peaje», destacó emotiva, para posteriormente añadir que «yo no puedo creer el descriterio que tiene esta gente del peaje de no existir un protocolo ante estas cosas, no creo que sea la primera vez que alguien va detrás de una ambulancia».

Finalmente, la artista comunicó a través del mismo medio que su madre se encuentra estable, aunque en un coma inducido y conectada a ventilación mecánica. Además de estar en espera de ser trasladada a otro recinto asistencial.