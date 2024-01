«Ella es muy h…» Daniela Aránguiz arremete contra Fran Undurraga por burlas a Junior Playboy

La noche de este lunes se vivió un tenso momento en Tierra Brava, esto en medio de una actividad con Karla Constant, donde los participantes deben leer cartas secretas de sus compañeros y adivinar de quién se trataba.

Es en este contexto que Fran Undurraga recibió un mensaje donde le confesaban las fantasías que tenían con ella. «A veces quiero besarte sin frenos. Te he fantaseado en los establos junto a las vacas, con short y tacos, la mezcla perfecta».

Al final, la chiquilla adivinó que se trataba de Junior Playboy, no sin antes burlarse de la mala ortografía del chico reality, lo que no le gustó para nada a Daniela Aránguiz, que no dudó en arremeter en contra de su ex amiga.

Daniela Aránguiz se lanza contra Fran Undurraga

Resulta que tras terminar la actividad se vivió momentos tensos cuando Daniela Aránguiz se quejó con sus compañeros de que Fran Undurraga haya leído la carta de Junior en tono de burla, asegurando que la dejaba pésimo ante el público.

«Eso lo hace sentir mal, es una inseguridad súper grande. No tiene la culpa de no tener buena educación, cuando dices ‘Ay, me duele los ojos leer esto’ haces sentir mal adentro a alguien. Eso habla peor de quien lo lee que de quien lo escribió», reclamó contra su aparentemente ex amiga.

Posteriormente, Junior le comentó a Daniela Aránguiz que, terminada la actividad, Fran Undurraga le preguntó quién lo ayudó a escribir la carta. «Ella es muy h… Tú no te das cuenta porque eres muy bueno, no tienes maldad», le dijo la ex del Mago Valdivia.

«Yo te respeto harto yo a ti, eres inteligente. De repente pelai el cable sí, sales con cosas raras. ‘Está rico el sol pero me gusta la lluvia y la nieve’», comentó Junior, causando la carcajada de Aránguiz.