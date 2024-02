Filtran cuál sería la condición de Kel Calderón para tener un reencuentro con Raquel Argandoña

Sin duda que la noticia que marcó el mundo del espectáculo estos últimos días, es el delicado estado de salud de Raquel Argandoña, quien estuvo internada en la UTI tras una obstrucción intestinal severa, por la que debió ser operada.

Es en este contexto que, en medio de los complejos momentos que vive la animadora, ocurrió una especie de «milagro» de acuerdo a sus más cercanos y que tiene relación con un reencuentro familiar.

Resulta que tras cuatro años de distanciamiento, finalmente se dio el primer acercamiento entre Raquel Argandoña y su hija, la influencer Kel Calderón.

A raíz de esto, el periodista Sergio Rojas sostuvo que un bello ramo de flores que recibió Argandoña mientras se encontraba en la Clínica, lo envió ni más ni menos que su hija, marcando así el inicio del descongelamiento en las relaciones entre madre e hija.

«La cosa es que Raquel Argandoña está de alta en su casa. Me dicen fuentes cercanas que tendría toda la intención de volver la próxima semana a trabajar. Ella es muy sola, la verdad, es una mujer que tiene a nadie, al único que tiene es al zapatito blanco (Félix Ureta, su pololo), que tiene que trabajar y que hace poco estuvieron a punto de echarlo porque no estaba vendiendo ningún auto», comentó de entrada el conductor del nuevo programa del canal Zona Latina, ‘Que te lo digo’.

Esta es la condición de Kel Calderón para el reencuentro con Raquel Argandoña

«Bueno, el único que la ha acompañado en estos momentos ha sido Félix y su hermana, la Liliana, que siempre ha sido el brazo derecho de la Raquel. Incluso me dicen que en la clínica, en una primera instancia, ella declinó cualquier tipo de visitas», agregó Sergio Rojas.

Siguiendo por esta línea, agregó que «la cosa es que Raquel, que ya está en su casa, fíjense que recibió el ramo de flores, y estoy en calidad de confirmar que era de Kel. Y dicen que, me contaron de la clínica, no falta la enfermera que es como chusca, entonces me contaba que leyó la carta que venía dentro de las flores. Oh, que copuchenta. Le llevó las flores, sacó el sobrecito, pa’ ver de quién era, y me dijo que era de Kel, pero que lo único que alcanzó a leer, porque miró así como rápidamente, y al final de la tarjeta le puso ‘te amo’. Kel a su madre, le puso te amo. No sólo las flores, sino que también le escribió una carta que decía eso».

Finalmente, Rojas confirmó que Kel puso una condición para el reencuentro familiar.

«Pero fíjense que Kel podría reunirse nuevamente con Raquel Argandoña, después de que se trataran pésimo y se declararan la guerra públicamente. Pero puso una condición, y esa condición Paula (Escobar) según mis informantes, me dicen que Kel Calderón dijo lo siguiente: ‘Yo podría ir a ver a mi madre siempre y cuando no esté su pololo cafiche’. Esas son las palabras de Kel. O sea, Kel le declara la guerra absolutamente a Félix, a quien tilda, no es cierto, como también lo hizo antes con Lolo Peña, a quien también lo trató públicamente de cafiche», sentenció.