«Después de vivir muchas luchas…» Cathy Barriga rompe el silencio previo a su formalización

Tras dos años de investigación. Es que en la jornada de este martes 16 de enero se llevará a cabo la formalización en contra de Cathy Barriga a raíz de un posible fraude al fisco y falsificación de documento público. Durante sus años de alcaldesa en Maipú.

Es en este contexto que, previo a la formalización definitiva en el 9° Juzgado de Garantía de Santiago. La panelista de Me Late Prime compartió una sentida publicación en su cuenta de Instagram. Donde hizo su descargo de cara a este complejo momento que atraviesa.

«Después de vivir muchas luchas y batallas, esta semana tendré que enfrentar una situación que nunca imaginé en la vida, ni en la peor pesadilla». Comenzó escribiendo Cathy Barriga en la red social de la camarita.

El descargo de Cathy Barriga

«Es un momento en donde me hace mucho sentido recordar mi historia de vida. Cómo se construyó, el amor y esfuerzo de mis papás, mi infancia, en donde se gestaron mis principios y valores. Recordar cómo desde muy pequeña quise trabajar para ayudar a mi familia, trabajé en muchas cosas, para mí cada trabajo era la mejor oportunidad del mundo y lo daba todo en cada uno de ellos. Participé en muchos concursos y aprendí que los límites no existen para lograr tus sueños, con amor, con respeto y perseverancia. La competencia es contigo mismo», continuó su mensaje.

Siguiendo por esta línea, Cathy Barriga agregó que «la vida, entre penas y alegrías, dibujó mi destino… llegando a ocupar roles muy importantes, los que asumí con orgullo, responsabilidad, mucho trabajo y amor. Es aquí donde cada etapa de mi vida cobra sentido. Cada persona tiene su historia, hay personas que no la construyen de buena manera y para tener una historia propia necesitan destruir la vida de otras personas y así ocupar su lugar, sin medir daños, ni consecuencias».

«Hoy me siento orgullosa de quien soy. Gracias a mi historia, tengo la fuerza para enfrentar el odio y uno de los momentos más injustos en mi vida. Quiero aprovechar de agradecer a ustedes el amor, la confianza, la energía y la motivación que siempre me ha acompañado, sobre todo en los momentos que más lo he necesitado» cerró.