Cathy Barriga revela terrible suceso que vivió por culpa de Pamela Díaz en «La Granja VIP»

Pamela Díaz está constantemente en las polémicas de la farándula nacional. Sin embargo, esto no es algo nuevo, ya que sus dichos y hechos han estado desde hace años en la televisión chilena.

Un claro ejemplo de esto, es lo que recientemente relato Cathy Barriga, quien dio a conocer que durante el programa «La Granja VIP», vivió un desagradable hecho que vino por parte de «La Fiera».

La acción de Pamela Díaz

El hecho en concreto se dio a conocer durante el programa «Me Late Estelar» de Zona Latina. Es aquí donde actualmente Cathy Barriga se encuentra trabajando como panelista, razón por la cual se encontraba hablando junto al equipo de los recientes actos de Pamela Díaz.

Para dar un poco más de contexto, recientemente se acusó a Pamela Díaz en redes sociales de cometer bullying en contra de Angélica Sepúlveda, motivo por el cual nació esta conversación en el programa.

Bajo este punto, Cathy Barriga dio a conocer una situación que no salió al aire en el reality «La Granja VIP», pero que ocurrió durante su estadía en el mismo. La situación se dio entre las tantas peleas que existieron por parte de Cathy y Pamela, las cuales marcaron el ya mencionado programa.

Según relató la exalcaldesa, todo ocurrió después de que Pamela Díaz tomara las chalas de «chanchito» que utilizaba Cathy durante pleno invierno y las pasara por el barro.

Después de dejarlas completamente sucias, la actual «Tierra Brava» habría preguntado: «¿De quién son estas pantuflas?», sabiendo con claridad a quién pertenecían.

El hecho relatado no salió nunca a la luz, ya que, según explicó la misma Cathy Barriga, este fue cortado de la versión final.

Posteriormente, Cathy mencionó lo siguiente en el programa. «Son cosas fuertes que no la mostraron y pasa mucho con la edición. Cuando uno es responsable de sus actos, las personas saben qué hicieron. A mí mostraron lo que editaron, y es difícil que me mostraran una situación así, porque yo no puedo hacer algo así».

