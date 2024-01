Así empezó la rivalidad de 15 años entre Pamela Díaz y Adriana Barrientos

La Fiera y la Leona han mantenido una enemistad desde hace más de una década. La cual ha estado llena de escándalos intensos, peleas verbales y físicas, y una gran cantidad de icónicos momentos para la cultura farandulera.

Dicha rivalidad, de hecho, se pensó había acabado mediados del 2021 cuando ambas compartieron en el programa de YouTube «Sin Editar» de Pamela Díaz. Lo cual fue desmentido en los capítulos más recientes del medio. Esto debido a que la empresaria no dudo en volver a mostrar su gran desagrado por Adriana Barrientos.

«Ah, no, esa no me cae bien», señaló la empresaria sin pelos en la lengua. Posteriormente añadió que: «Se dedica a pelarme a pito de nada, y sabe que no es así, pero lo hace a propósito».

No hay que olvidar que la panelista de Zona de Estrellas cuando ha podido le ha tirado criticas a Pamela Díaz. Sobre todo desde que esta se encuentra participando en Tierra Brava y tras revelar el quiebre de su relación con Jean-Philippe Cretton.

«Yo digo ‘ya no voy a pelear’. Yo no la pesco, por eso», añadió mientras seguía conversando con la abogada, a sabiendas de todos los dichos que ha hecho la Leona sobre su persona.

Sin embargo, y a pesar de que es de conocimiento público la enemistad entre la Leona y la Fiera, los orígenes de esta enemistad son algo confusas. Algunos asumen que empezó cuando ambas ingresaron al reality de 1910 a mediados del 2009, o bien desde mucho antes por un lío muchísimo más grande. Aquí nos pusimos la capa para contarte los detalles de este chisme y los inicios de una rivalidad de 15 años.

Su paso por 1910

Hay que hacer especial mención a los intensos momentos que protagonizaron durante los capítulos de 1910. De hecho, hay uno en especial donde la empresaria no aguanto más los maltratos de la ex chica reality y la golpeo en cámara, actuar que estaba plenamente prohibido por la producción del canal.

El conflicto en el reality comenzó cuando Adriana Barrientos comenzó a insultar a su compañera, esto bajo las sospechas de que esta le jugó una mala pasada. De hecho, durante las grabaciones la Leona siguió alegando contra Díaz por mucho tiempo, y hasta la amenazó con llamar a su abogado.

No obstante, los golpes y arañazos que se regalaron en el icónico reality de Canal 13, no fueron los únicos que se vieron entre ambas rivales. Se debe recordar que en más de una ocasión ambas celebridades aparecieron, ante las cámaras de los programas de farándula, lanzándose venenosos insultos entre sí, y por supuesto los infaltables manotazos.

De hecho, fueron los programas de farándula quienes más la gozaron al alimentar el fuego entre Pamela Díaz y Adriana Barrientos. Pues en cada ocasión que las modelos se encontraban en eventos, estos buscaban crear un escenario perfecto para el enfrentamiento. Algo que era fácil de conseguir considerando las asperezas entre ellas.

¿La pelea empezó por el infiel de Manuel Neira?

Es de conocimiento público que apenas se pudo separar Pamela Díaz de Manuel Neira, el exfutbolista chileno corrió a los brazos de Adriana Barrientos. Iniciando un famoso romance que capturo a las cámaras, y que, sobre todo, hizo arder a la Fiera, pues en aquel entonces se rumoreaba que su exesposo le había puesto los cachos con la Leona.

La modelo, que jamás ha tenido pelos en la lengua para escupir verdades, habló, múltiples veces, sobre su exmarido y la cantidad de mujeres con las que estuvo mientras seguían casados. De hecho, se debe destacar que ella contó que le pidió «una lista de todas las minas que te agarraste mientras estabas conmigo«.

Ante la curiosa solicitud, el delantero se fue con la verdad por primera vez en su matrimonio.

«¿Puedes creer que el tipo llegó con la lista? Son seis mujeres conocidas», comentó Díaz ante el descaro de su ex. En aquel entonces la famosa chica reality siempre dijo que en el lío de faldas estaba metida Adriana Barrientos.

Hecho que, en aquel entonces, no fue confirmado o negado por la Leona. Quien, en varias ocasiones a lo largo de los años, criticó su enemistad con la Fiera, justificándose con que: «Yo simplemente me fui con su marido. Qué voy a hacer, de ahí me hizo la vida imposible».

Sin embargo, fue hace apenas unos años que el rumor fue aclarado por la propia Adriana Barrientos.

¿La Leona fue o no la «patas negras»?

Fue durante un programa con Raquel Argandoña, que la Leona comenzó a juguetear entre bromas sobre el asunto con el exesposo de la empresaria.

«A la única que sí me jodí alguna vez fue a la Pamela (Díaz)», admitió públicamente Adriana Barrientos. La panelista no dudó en complementar la frase, refiriéndose a que la forma en la que la «jodió» fue con el marido.

«Sí, estuve con el marido, pero fue una pillería, ya estaban separados», trató de justificarse, aunque siendo ignorada por una eufórica Raquel. Y, por supuesto, siendo desmentida por la participante de Tierra Brava, quien siempre dejo en claro saber la verdad sobre los amoríos de su ex.

Así que sí, efectivamente la rivalidad eterna entre Pamela Díaz y Adriana Barrientos inició por un escándalo amoroso. El cual ha sido alimentado por las mordaces personalidades de la Leona y la Fiera, que vez que pueden le recuerdan al público que se detestan.