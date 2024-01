«Esa no me cae bien»: Pamela Díaz se va con todo en contra de Adriana Barrientos

Nunca ha sido un secreto la poderosa, y bastante densa, enemistad entre Pamela Díaz y Adriana Barrientos. Esta proviene desde la participación de ambas modelos en el reality «1910» emitido por Canal 13 durante el año 2009. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando la Leona y la Fiera se reunieron para una interesante entrevista.

La participante de Tierra Brava sin una gota de timidez invito a su rival a «Sin Editar», programa de YouTube que dirige la empresaria. Este hecho ocurrió durante el año 2021, más de 10 años después del inicio de su polémico enfrentamiento.

Ante esto se especuló que ambas habían sanado sus asperezas y el pasado. No obstante, fueron las mismas modelos las que durante el inicio del 2024 se aseguraron de demostrar que se siguen llevando asquerosamente mal, y que no se toleran en lo absoluto.

Una enemistad eterna

Durante la última edición de “Sin Editar”, Pamela Díaz entrevistó a Helhue Sukni, la famosa abogada de los narcos. Entre el listado de preguntas y los divertidos momentos que compartieron, la Fiera le consultó por sus amigas de la televisión, listado en el que se encontraba Adriana Barrientos.

«Ah, no, esa no me cae bien«, señaló la empresaria sin pelos en la lengua.

«Se dedica a pelarme a pito de nada, y sabe que no es así, pero lo hace a propósito», destacó la modelo.

No hay que olvidar que la panelista de Zona de Estrellas cuando ha podido le ha tirado criticas a Pamela Díaz. Sobre todo desde que esta se encuentra participando en Tierra Brava y tras revelar el quiebre de su relación con Jean-Philippe Cretton.

«Yo digo ‘ya no voy a pelear’. Yo no la pesco, por eso», añadió mientras seguía conversando con la abogada, a sabiendas de todos los dichos que ha hecho la Leona sobre su persona.

¿Cuál es el origen de esta rivalidad?

Se debe recordar que esta discordia empezó cuando la Leona inicio un romance con Manuel Neira, padre de los hijos de Pamela Díaz y su ex esposo. Conflicto que cada vez escalaba más, en especial cuando la chiquilla entró al mismo programa que la Fiera.

Cabe destacar que la panelista siempre ha lanzado pesadeces en contra de la modelo. «Yo simplemente me fui con su marido. Qué voy a hacer, de ahí me hizo la vida imposible», destacó El Reporte Diario sobre las justificaciones de Adriana Barrientos ante su rivalidad.

Sin embargo, hay que hacer especial mención al intenso momento que protagonizaron durante uno de los capítulos de 1910, donde la empresaria no aguanto más los maltratos de la ex chica reality y la golpeo en cámara, actuar que estaba plenamente prohibido por la producción del canal.