Terremoto en el mundo de la farándula: Afirman que Maite Orsini salió con famoso chico reality

No cabe duda que durante este 2023 Maite Orsini se vio en el medio de la mayor polémica farandulera del año. Esto luego de que comenzara una relación con Jorge ‘Mago’ Valdivia, viviendo varios encontrones con Daniela Aránguiz, quien no dudó en lanzarse contra ella.

Es en este contexto que, invitada a Zona de Estrellas, Carla Ballero se fue de tarro y sin querer la echó al agua sobre un desconocido romance que mantuvo con uno de los chicos reality más famosos de la TV chilena.

¿Cuál es el chico reality que salió con Maite Orsini?

Justamente y durante el programa de Zona Latina, es que reveló que nada menos que su hermano, Álvaro Ballero, el ganador de ‘Protagonistas de la Fama’, fue quien pololeo durante un tiempo con la parlamentaria de Revolución Democrática.

«A mí me parece que la Maite es más bien, volátil. A ver, la conozco poco, ella salió en algún momento con mi hermano, pero me parece que es una chica que habla de su libertad también, siempre, que ella también elegiría su libertad o en vez de seguir, no me parece estar amarrada por tener hijos, pero ella hace esa distinción. Y es una chica que está en la política, también, que tiene su opinión», comentó de entrada la hermana del ex ejecutivo de Canal 13.

«Put** madre. Mi hermano está casado mucho tiempo y todo, ustedes saben, y aparte que son tonteras. Si uno hablara de su historial, imagínate». Y en seguida, al ser consultada sobre si entre ellos hubo una relación, respondió: «sí, pololearon».

Además, sobre cuándo fue el romance entre Álvaro Ballero y Maite Orsini, la chiquilla entregó algunos detalles:

«Cuando Álvaro salió del reality. Al tiempo después. Si poh (hace como 20 años). A la Maite, yo ni siquiera sabía que era conocida, todavía. Porque yo la conocía como una niña, yo me acuerdo ‘qué linda’, me acuerdo en la casa de mi hermano. ¿Cachai? Ah, pero ya había pasado harto tiempo de que mi hermano había salido del reality (…) Cuando la cosa empezó a bajar. Ahí la conoció», manifestó la comunicadora.

Por último, incluso Ballero sinceró que Orsini le «quitó un pololo» según consignó Radio ADN: «A mí no me caía nada de bien la cabrita, te digo. No hueona, me cae como el hoyo. ¡Cabra de miércale! Porque además me quería quitar a mi pololo, y lo logró, porque me quitó a mi pololo. Pero no era tan difícil, porque en esa época yo tenía a un pololo muy quitable».